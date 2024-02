Hedelmien pilaantumista voi hidastaa pienellä tuotteella

Monet kasvikset erittävät ilmaan runsaasti etyleeniä, joka nopeuttaa niiden kypsymistä. Väritön ja makealta tuoksuva kaasu muuttaa keltaiset banaanit mustiksi ja tuottaa avokadoon tummia kohtia.

Muun muassa tomaatit, omenat, päärynät ja avokadot tuottavat runsaasti etyleeniä. Kaasulle herkkiä ovat esimerkiksi appelsiinit, kurkut, mandariinit, porkkanat ja perunat.

Asiantuntijat muistuttavat Washington Post -lehdelle, että kotiin ostetut hedelmät ja vihannekset saa pysymään tuoreena pidempään käyttämällä kaasua imeviä tuotteita. Niitä voi sijoittaa jääkaapin sisälle tai ulkopuolelle esimerkiksi hedelmäkulhoon.

Cornellin yliopiston elintarviketieteiden professori Randy Worobo toteaa tuotteiden sisältävän kemikaaleja, jotka sitoutuvat kaasuun. Koska ilmassa on vähemmän etyleeniä, säilyvät kasvikset pidempään.

Tuotteita löytyy yksittäispakkauksissa ja sisäänrakennettuna säilytysratkaisuihin. Tietyn ajan jälkeen ne menettävät tehonsa. Etyleenille herkät kasvikset kannattaa sijoittaa erikseen ja suojata kaasulta. Jääkaapissa kypsymisprosessi hidastuu.

Ruokahävikin vähentäminen on asiantuntijoiden mukaan perusteltua, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa 30–40 prosenttia elintarvikkeista menee hukkaan. Maailmanlaajuisesti ruokahävikin on laskettu aiheuttavan lähes kymmenen prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Osuus on lentoliikennettä suurempi.