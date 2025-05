”He uhkaavat Suomea, Ruotsia ja Tanskaa tästä sijainnista”

Ramstein Saksassa, Poznan Puolassa, Lakenheath Britanniassa ja Rota Espanjassa ovat maineikkaan amerikkalaiskenraali Wesley Clarkin mielestä esimerkkejä Euroopassa sijaitsevista lento- ja laivastotukikohdista, joilla on Yhdysvaltojen näkökulmasta olennainen strateginen merkitys.

– Eurooppa on eräänlainen ponnahduslauta Yhdysvaltojen globaalille vaikutusvallalle suuressa osassa Euraasiaa, ja asiaa on tarkasteltava tässä kontekstissa. Nyt Eurooppaan kohdistuu Venäjän uhka, ja näillä tukikohdilla on ratkaiseva asema, koska ne kertovat Yhdysvaltojen sitoutumisesta ja erityisesti strategisesta ydinpelotteesta suhteessa Venäjään, Naton Euroopan-joukkojen komentajana 1997–2000 toiminut ja länsiliittoumaa Kosovon sodassa johtanut kenraali evp. Clark sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa haastattelussa.

– Lähestymme kriittistä vaihetta pyrkimyksessä torjua Venäjän aggressio. Ukraina kestää, mutta vain Yhdysvaltojen vahvalla sotilaallisella tuella. Tätä sotilaallista apua on koordinoitu Euroopassa sijaitsevien rakenteidemme kautta, Clark toteaa.

– Nyt edessämme on yksi kriittisimmistä haasteista, joka on Suwalkin käytävän suojaaminen. Olemme nähneet Venäjän vahvistavan joukkojaan Valko-Venäjän luoteisosassa, Kaliningradin tuntumassa. On loogista, että Venäjän sotilaalliset suunnittelijat haluavat yhdistää voimat Kaliningradissa oleviin joukkoihin. Se mahdollistaa tunkeutumisen syvälle Naton alueelle, hän painottaa.

Venäjän muodostama uhka on tehnyt hänen mukaansa itäisestä Euroopasta ruutitynnyrin, ja mahdollisessa sodassa venäläiset pyrkisivät saavuttamaan Itämeren herruuden juuri Kaliningradiin tukeutuen.

– He uhkaavat Suomea, Ruotsia ja Tanskaa tästä maantieteellisestä sijainnista käsin, ja heille tarjoutuu edellytykset Baltian maiden eristämiseen, mikä jättäisi ne haavoittuviksi venäläisjoukkojen hyökkäyksille muualta, hän sanoo.

– Meillä on joukkoja Liettuassa. Kierrätämme Yhdysvaltojen ja muiden liittolaisten joukkoja Puolassa, Liettuassa ja muissa Baltian maissa nimenomaan pelotteen vuoksi. Nämä joukot ovat tärkeitä, ja niiden merkitys tulee kasvamaan, hän toteaa.

Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Euroopassa edistää hänen mukaansa maailmanlaajuista vakautta ja turvallisuutta.

– Kyse on pelotteesta ja valmistautumista puolustukseen välittömintä uhkaa vastaan. –Yhdysvaltojen joukot Euroopassa ovat korvaamattomia. Niitä on lisättävä, ja kaikki puheet vetäytymisestä on lopetettava, hän tiivistää.