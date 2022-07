He ovat suosituimmat Boris Johnsonin seuraajaksi

Britannian pääministeri Boris Johnson eroaa pääministerin tehtävästä. Tämä laukaisi konservatiivipuolueen johtajuuskilpailun.

Puolustusministeri Ben Wallace on kasvattanut suosiotaan konservatiivipuolueessa viime kuukausina. Tuoreimman YouGov-tutkimuslaitoksen puoluejäsenille suunnatun mielipidemittauksen mukaan Wallace on selvä suosikki seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Tämä käy ilmi, kun vertaillaan yksittäisiä ehdokkaita keskenään (kuten tapahtuu konservatiivien puheenjohtajavaalin viimeisessä vaiheessa).

Sky Newsin mukaan Wallace päihittää kaikki pääkandidaatit mukaan lukien nykyisen kauppapolitiikan alivaltiosihteeri Penny Mordauntin, entisen valtiovarainministeri Rishi Sunakin, ulkoministeri Liz Trussin ja Boris Johnsonin vuonna 2019 haastaneen Jeremy Huntin.

Konservatiivien jäsenkyselyn mukaan Ben Wallace päihittää muut laajalla marginaalilla:

Wallace v Sunak: 51 % v 30 %

Wallace v Truss: 48 % v 29 %

Wallace v Mordaunt: 48 % v 26 %

Wallace v Hunt: 58 % v 22 %

Jäsenkysely tehtiin 6–7. heinäkuuta 2022. Kyselyyn vastasi 716 konservatiivipuolueen jäsentä.

Boris Johnson sanoi tänään torstaina eroilmoituksensa yhteydessä, että konservatiivipuolueen tahtona on valita uusi puheenjohtaja ja samalla uusi pääministeri.

– Uuden johtajan valitsemiseksi tähtäävä prosessi alkaa nyt, ja tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan ensi viikolla, Boris Johnson totesi.

Useat ministerit ja konservatiivipuolueen toimijat olivat eronneet viime päivinä hallituskriisissä. Taustalla oli pääministeriä kohtaan koettu epäluottamus.

Conservative members poll: Ben Wallace beats all comers for next leader by wide margins

Wallace v Sunak: 51% v 30%

Wallace v Truss: 48% v 29%

Wallace v Mordaunt: 48% v 26%

Wallace v Hunt: 58% v 22%https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/E4ztNXWVSi

— YouGov (@YouGov) July 7, 2022