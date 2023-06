He äänestivät Lenininpuiston nimen muutosaloitetta vastaan

Helsingin Alppilassa sijaitseva puisto on kantanut V.I. Leninin nimeä yli 50 vuotta. Otto Meren (kok.) ja pääkaupungin 24 muun valtuutetun aloite nimen muutoksesta hyväksyttiin keskiviikkoiltana valtuustossa äänin 57-20.

– Lenininpuisto on nimetty vuonna 1970 Leninin syntymän satavuotisjuhlan kunniaksi. Suomettumisen jälkeen Suomi on siirtymässä uuteen aikaan Nato-jäsenyyden myötä. Historiaa emme voi muuttaa,mutta meillä on valta vaikuttaa siihen, keiden mukaan kaupunkimme julkisia paikkoja on nimetty. Helsingin kaupungin nimistötoimikunnalla on paras asiantuntemus siitä, mikä voisi olla puiston uusi nimi. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Lenininpuisto nimetään uudelleen, valtuutetut esittivät.

Puiston uusi nimi on auki. Siitä päätetään ehkä ensi vuonna uuden asemakaavan myötä.

Valtuutetut Mia Haglund (vas.) ja Titta Hiltunen (vas.) esittivät valtuustossa Meren aloitteen palautusta. Heidän palautusesityksensä puolesta äänestäneet 20 kaupunginvaltuutettua olivat:

Martina Houtsonen (ps.), Alisa Leppäkoski (ps.), Amanda Pasanen (vihr.), Tuomas Rantanen (vihr.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Johanna Nuorteva (vihr.), Erkki Tuomioja (sd.), Pentti Arajärvi (sd.), Mahad Ahmed (sd.), Vesa Korkkula (vas.), Minja Koskela (vas.), Titta Hiltunen (vas.), Mia Haglund (vas.), Paavo Arhinmäki (vas.), Veronika Honkasalo (vas.), Sami Muttilainen (vas.), Mai Kivelä (vas.), Petra Malin (vas.), Ajak Majok (vas.) ja Laura Kolehmainen (vas.).