HD-siirtymä räjäytti televisiomyynnin – historiallinen kasvu

Valtakunnallinen HD-siirtymä tapahtui Yleisradion kanavilla maalis-huhtikuun vaihteessa. Siirtymä kiihdytti televisiomyynnin ennätyksellisiin lukuihin. Maaliskuussa televisiomyynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 130 %.

– Etukäteen arvelimme, että vanhaa televisiotekniikkaa on käytössä paljon, ja niin oli. Mökkitelevisiot ja kodin kakkostelevisiot ovat saattaneet olla vuosia vanhoja laitteita, ja muutoksen myötä tällaisissa televisioissa Yleisradion kanavat eivät näy jatkossa, kertoo elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys Etko ry:n hallituksen puheenjohtaja Markus Nummisalo tiedotteessa.

Etkon arvion mukaan huhtikuun myynti todennäköisesti peittoaa maaliskuunkin kasvun. Koko kuukauden myyntilukuja odotellaan vielä, mutta jo ensimmäisen viikon aikana myytiin arviolta yli 25 000 televisiota. Viime vuonna koko kuukauden myynti oli 17 000 televisiota. Arvioiden mukaan huhtikuun myynti tuplaantuu vuoden takaiseen verrattuna.

Myynnin uskotaan jatkuvan vilkkaana vielä koko kevään ja kesän. Mökkeilysesonki on vasta alkamassa, ja paluu kesäkoteihin voi paljastaa toimimattomia televisioita. Lisäksi HD-siirtymä toteutuu kaupallisilla televisiokanavilla kesäkuun lopussa.

– Asiointi kaupoissa on ollut sujuvaa, sillä markkina oli valmistautunut muutokseen hyvin. Tuotteita on riittänyt asiakkaille ja kauppojen henkilöstö on ollut hyvin tietoinen muutoksesta, Nummisalo kuvailee.

Yleisradion kanavia on voinut katsella ainoastaan teräväpiirtona 1. huhtikuuta 2025 lähtien. Muut kanavat, kuten MTV3 ja Nelonen, siirtyvät vain teräväpiirtolähetyksiin 1. heinäkuuta 2025 alkaen. Muutos koskee sekä antenni- että kaapeli-tv-vastaanottoa.

HD-siirtymän tarkoituksena on tukea teknologista kehitystä ja mahdollistaa taajuuksien tehokkaampi käyttö. HD-lähetykset mahdollistavat katsojille entistäkin tarkemman kuvanlaadun, kirkkaamman ja eloisamman värimaailman sekä monikanavaäänen.

Tiedot pohjautuvat NielsenIQ:n ja ETKO ry:n tilastoihin ja arvioihin.