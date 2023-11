”Havaitsemme radioaktiiviset paikat” – lennokit kartoittavat neuvostokohteita

YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA esittelee videolla lennokkien käyttöä radioaktiivisten kohteiden kartoittamisessa Keski-Aasiassa.

Droonit on varustettu erittäin tarkoilla sensoreilla, jotka pystyvät havaitsemaan gammasäteitä. Niitä käytetään muun muassa käytöstä poistettujen ydinlaitosten tarkkailuun.

– On olemassa radioaktiivisia paikkoja, mutta lennokkien avulla pystymme tunnistamaan niiden tarkat sijainnit huomattavasti paremmin kuin aiemmin, saksalaistutkija Christian Kunze sanoo.

Itä-Euroopassa louhittua uraania lähetettiin neuvostoaikana käsiteltäväksi Keski-Aasiaan. Toiminnan jäljet näkyvät edelleen. Vaarana on, että radioaktiivista jätettä voi päästä alueiden juomaveteen.

Yksikköpäällikkö Sven Altfelderin mukaan vastaavia havaintoja kerättiin aiemmin helikoptereilla. Droonit ovat edullisempia, ja lentolupien saaminen on paljon vaivattomampaa.

Niillä pääsee lähelle tutkittavia kohteita ilman henkilökunnalle koituvia terveysriskejä. IAEA:n tavoitteena on kouluttaa jatkossa paikallisia operaattoreita lennokkien käyttöön.

☢️ In Central Asia, a drone with a highly sensitive gamma-ray detector is monitoring radiation at contaminated uranium legacy sites.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 12, 2023