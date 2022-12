Havainto Mustallamerellä: Hyökkääjän laivasto liikkeellä

Venäjän laivastotoiminta Mustallamerellä on satelliittihavaintojen mukaan kiihtynyt viime päivien aikana, kertoo Naval News.

Laivaston havaittiin olevan liikkeellä varsinkin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Yhdysvaltain vierailun aikana.

Sevastopolin edustalla on esimerkiksi havaittu neljä Kilo-luokan sukellusvenettä. Niitä käytetään pitkän kantaman Kalibr-risteilyohjusten laukaisemiseen.

Havaintojen mukaan sukellusveneitä olivat suojaamassa Raptor-luokan sota-alus ja Mil Mi-8 -helikopteri.

Tällaista aktiivisuutta Mustallamerellä ei Naval Newsin mukaan ole havaittu viikkoihin.

LUE MYÖS:

Mustanmeren laivasto voi joutua pian uuteen taisteluun (VU 21.12.2022)

***BREAKING***

Sudden Increase In #Russian Navy Activity In Black Sea

Been watching the Russian Navy carefully. A sudden change in activity levels or patterns may indicate impending operations#OSINT #Ukrainehttps://t.co/YlrwKOuUOb

— H I Sutton (@CovertShores) December 22, 2022