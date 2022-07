Harry Harkimo vaatii hallitusta koolle – ”ei tätä voida katsella sivusta”

Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo vaatii pääministeri Sanna Marinia (sd.) keskeyttämään kesälomansa ja kutsumaan hallituksen koolle.

– Saksassa on kaasukriisi, ja Saksan hallitus suunnittelee sen seurauksena Fortumin omistaman Uniperin kansallistamista osittain. Tässä järjestelyssä on kyse miljardeista euroista suomalaisten veronmaksajien rahoja. Ei hallitus voi tätä katsella sivusta ja kiertää vastuuta siirtämällä sitä vain yhtiön johdon vastuulle, Harkimo toteaa tiedotteessa.

Harkimo muistuttaa, että valtio omistaa 51 prosenttia Fortumista ja Fortum omistaa 78 prosenttia Uniperista, joka toimii Saksan kaasumarkkinoilla.

– Fortum maksoi Uniperista seitsemän miljardia euroa ja on nyt lainannut ja takaamassa yhtiötä kahdeksalla miljardilla eurolla eli nyt siinä on kiinni 15 miljardia euroa Suomen ja suomalaisten veronmaksajien rahoja.

– Uniper ilmoitti juuri äsken tekevänsä tänä vuonna kymmenen miljardin euron tappiot. Nyt on kyse niin suurista rahoista, että pääministeri Marinin ja hallituksen on välittömästi avattava neuvottelut liittokansleri Olaf Scholzin ja Saksan hallituksen kanssa. Saksa kyllä pitää puolensa. Nyt on puolustettava Suomen ja suomalaisten etua, Harkimo painottaa.