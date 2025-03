Hän kehotti Volodymyr Zelenskyitä poistumaan Valkoisesta talosta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Watz kertoi Fox Newsille, että Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi siirtyivät eri huoneisiin väittelyksi tulistuneen lehdistötilaisuuden jälkeen.

CNN:n mukaan Waltz kertoo, että hänen lisäkseen Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja muut Yhdysvaltain edustajat yksimielisesti neuvoivat presidenttiä, ettei tilaisuudessa nähtyjen loukkausten jälkeen mikään kontakti voisi mennä kuin enemmän takapakkia.

Tämän jälkeen Waltz lähetettiin kertomaan Zelenskyille, että tämä ei ollut enää tervetullut.

Kysyttäessä oliko Zelenskyi itse huomannut mitä on tapahtumassa, Waltz vastasi:

– Ei, hän ei. Rehellisesti sanottuna hänen tiiminsä kyllä. Hänen suurlähettiläänsä ja neuvonantajansa olivat käytännössä – tarkoitan, he olivat käytännössä kyynelissä, halusivat mennä eteenpäin. Mutta Zelenskyi jatkoi vielä väittelyä.

Waltz kertoo sanoneensa Zelenskyille:

– Aika ei ole puolellasi täällä. Aika ei ole puolellasi taistelukentillä. Aika ei ole puolellasi tässä maailman tilanteessa ja mikä tärkeintä, Yhdysvaltain tuki ja veronmaksajien rahat eivät ole rajattomia.

Hän jatkoi sanomalla:

– Zelenskyi ei ole saanut muistiota, että täällä on uusi sheriffi kaupungissa. Tämä on uusi presidentti ja me olemme päättäväisiä siinä, että otamme uuden lähestymistavan rauhaan.

Myöhemmin samana päivänä Walt oli jatkanut Zelenskyin tylyttämistä:

– Hän selvästi uskoo ainoastaan, että hänen täytyy tarkastaa kaikki faktat ja korjata kaikki vivahteet, Waltz selitti. Hän jatkoi vielä vertaamalla Zelenskyitä entiseen tyttöystävään, joka haluaa vain väitellä menneistä sen sijaan, että menisi eteenpäin.