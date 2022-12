Hän ennusti Ukrainan sodan jo 1990-luvulla

Entinen Neuvostoliiton ilmavoimien kenraali Džohar Dudajev (1944-1996) oli Tshetsenian ensimmäinen presidentti 1990-luvulla. Hänet surmattiin ilmaiskulla 1996.

Virolainen kansanedustaja Marko Mihkelson on jakanut alla näkyvän Dudajevin tv-haastattelun 1990-luvulta. Siinä presidentti ennustaa tarkkuudella tulevia tapahtumia.

– Ukraina tulee lopulta asettumaan Venäjää vastaan sovittamattomissa olosuhteissa. Niin kauan kuin russismi on olemassa, se ei koskaan suostu perääntymään kunnianhimoistaan, Džohar Dudajev aloittaa.

Dudajevin mukaan venäläiset haluavat piilottaa tämän entiseen malliin slaavilaisuuden alle ja ottaa Ukrainan ja Valko-Venäjän, ”voimistua, ja sitten…”.

– Kuten maailma taisteli fasismia vastaan, se taistelee russismia vastaan nyt. Ja tämä taistelu laajenee.

– Ja venäläisten on tarpeetonta ajatella, että he voivat pelotella maailmaa armeijallaan, rikollisillaan ja ydinaseilla. He eivät voi. Kaikki on jo kerran peloteltu.

– Kaikki ovat jo menneet läpi sen russismin helvetin. Ja venäläiset tullaan panemaan takaisin järjestykseen ihmiskuntaan. Joku se lakkaa olemasta valtiona, tai heidän on palattava maailman yhteisön riviin, Dudajev ennusti videolla.

Prophetic words of General Dudayev. I met him in February 1995 in Chechnya for an interview. He told me exactly the same. https://t.co/d1ef0GHEP4

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 7, 2022