Ukrainalaisen Kyiv Independentin sotatoimittaja Illia Ponomarenko on jakanut twitterissä pääministeri Sanna Marinin Davosin foorumin haastatteluvideon, jossa tämä sanoo Ukrainan voiton sodassa olevan ainoa vaihtoehto. Ponomarenko kirjoittaa liittyvänsä Marinin faneihin maassaan.

Espoolainen tubettaja, insinööri ja kokoomuspoliitikko Tere Sammallahti on vastannut Ponomarenkolle. Se on johtanut vilkkaaseen twitter-väittelyyn.

– Sinun pitäisi tietää että hän kuten koko puolueensa ovat rakentaneet uransa vuosikymmenten ajan Venäjän lepyttelyyn (appeasing). Jopa Krimin jälkeen. Hän ei ollut aivan varma edes helmikuun jälkeen (sodan alkamisen jälkeen), ennen kuin suomalaisessa julkisessa mielipiteessä tapahtui suuri muutos, Tere Sammallahti toteaa englanniksi.

– Hän ei ole se suuri visionääri mitä luulet. Hän on vain peloissaan oleva reaktionisti.

SDP:n perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Otto Köngäs ihmettelee lepyttelyväitettä.

– SDP:lle kirjaimellisesti lapioitiin Amerikan tukea pysäyttämään neuvostokommunismin leviäminen Suomessa, ja me hitto vieköön teimme homman, Köngäs kirjoittaa.

Sammallahti vastaa Köngäkselle, ettei nimittänyt SDP:tä kommunisteiksi vaan Venäjän miellyttäjiksi.

Hän viittaa muun muassa Viron ex-presidentti Toomas Ilveksen puheenvuoroihin ”SDP:n etulinjasta” kuten Tarja Halosesta, Erkki Tuomiojasta ja Paavo Lipposesta.

– Ja Marin oli siinä yhtä hyvin mukana. Deal with it, Sammallahti kirjoittaa.

Sammallahden mukaan ”Marin on vain osa sitä vuosikymmenien jatkumoa”. Sammallahti on jakanut kuvan Helsingin Sanomain 8.8.2014 jutusta. Tuolloin Venäjä kävi veristä hyökkäyssotaa Itä-Ukrainassa ja venäläisjoukot olivat ampuneet alas Malaysia Airlinesin matkustajakoneen vain kolme viikkoa aiemmin.

HS:ssa silloinen SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin tuomitsi puolustusministeri Carl Haglundin (r.) myönteisen kannanoton Suomen Nato-jäsenyydestä ja sanoi, että Haglund ”lietsoo pelkoa ja herättää hämmennystä Nato-kannanotoillaan”. Marinin mukaan ”Haglund pyrkii lausunnoillaan hämmentämään hallituksen linjaa. Puolustuspolitiikassa pitäisi olla vankkumaton linja ja tämän tyyppinen keskustelu varsinkin tässä tilanteessa, kun ollaan kansainvälisessä kriisissä, nämä lausunnot vain hämmentävät yleistä ilmapiiriä”.

– Olen moittinut omaa puoluettani myös, olemisesta liian naiivi Venäjää kohtaan. Ero on siinä että puolueessamme ketään lepyttelijää ei kiitellä puolijumalana kuten Marinia juuri nyt, Tere Sammallahti toteaa kokoomuksesta.

Uudenmaan SDP:n eduskuntaehdokas Juri Aaltonen on vastannut todeten vaalihuuman menevän ”uusiin ulottuvuuksiin, kun siirrytään kv-kentälle mustamaalaamaan pääministeriä valheellisin väittein”. Hän kysyy, häpeääkö Sammallahti.

– Niin siis anteeksi, missä oli valhe? Ei, en häpeä puhua totta, Sammallahti vastaa.

Juri Aaltonen muistuttaa, että vuonna 2021 vain 26 prosenttia suomalaisista kannatti Naton jäsenyyttä. Hän kysyy Tere Sammallahdelta, pitääkö tämä muita jotenkin epäkelpoina ja sanoo kuuluvansa niihin, jotka alkoivat kannattaa Natoa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– En minä heitä syytä mistään. Sanoinpahan vain, ettei suureksi johtajaksi ylistetty Marin lopulta ollut proaktiivinen johtaja vaan reaktiivinen sellainen. Teki välttämättömyydestä hyveen ja markkinoi itseään nyt sillä, Sammallahti vastaa.

– Kyllä, hän sanoo oikeita asioita nyt. Mutta fraasit itsenäisesti päättävien suomalaisten ”Venäjän provosoimisesta” ovat olleet kaikkien suomalaisten lepyttelijöiden ydintä niin pitkään. Se on päälle päin rationaalista ja viatonta, mutta narratiivi syötettiin poliitikoillemme Kremlistä.

