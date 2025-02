Hämmästyttävä video: Lentävä sähköauto hyppää toisen ajoneuvon yli

Lentävää sähköautoa kehittävä kalifornialaisyritys Alef Aeronautics on julkaissut jutun alla olevan videon testistä, jossa sen auto loikkaa toisen ajoneuvon yli kadulla.

Ajoneuvon nimi on Alef Model A. Ajoneuvo on suunniteltu ajamaan tavallisilla teillä, mutta se voi myös nousta pystysuoraan ilmaan. Näin ollen se voi lentää muun liikenteen yläpuolella.

Model A:ssa on neljä roottoria edessä ja neljä takana, jotka mahdollistavat pystysuoran nousun ja laskeutumisen ilman kiitorataa. Kehitysvaiheessa oleva auto voi tällä hetkellä ajaa noin 40 kilometriä tunnissa.

Alef Aeronautics on saanut yli 3 000 ennakkotilausta ja odottaa aloittavansa tuotannon vuoden 2025 lopulla. Auton hinta on noin 300 000 Yhdysvaltain dollaria.

Yrityksen mukaan uusi teknologia voi mullistaa liikkumisen kaupungeissa ja vähentää ruuhkia.

NEW: Alef Aeronautics releases footage of their electric car "jumping" over another car on a road in California.

The company claims this is the "first test in history of a car drive and vertical takeoff in a city."

The company hopes to solve traffic by developing a car that can… pic.twitter.com/fjrFDIBlbK

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 21, 2025