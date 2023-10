Hämmästyttävä optinen illuusio: Kuuluisa taulu muuttuu eläväksi 20 sekunnissa

Optinen illuusio taidemaalari Vincent van Goghin Tähtikirkas yö -taulusta on hämmästyttänyt sosiaalisessa mediassa.

Taulun saa niin sanotusti eläväksi, kun ensin katsoo sen yläpuolella olevaa spiraalia 20 sekuntia. Tämän jälkeen katse pitää siirtää alas tauluun.

Useimmilla spiraali on huijannut silmät näkemään, että Van Goghin mestariteos liikkuisi aaltoillen. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa tapahdu.

Jutun alla olevan videon saa päälle sinisestä toistonapista.

Best way to see Van Gogh’s ”Starry Night” is to stare at the center of the spiral for 20 seconds and then look at the painting pic.twitter.com/dORjFVdhlx

— Historic Vids (@historyinmemes) October 15, 2023