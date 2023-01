Hämmästyttävä illuusio: Mihin pallot katoavat?

Sosiaalisessa mediassa hämmästellään optista illuusiota kolmesta pallosta.

Kun jutun alla olevan videoklipin klikkaa päälle, siinä näkyy kolme keltaista palloa reunoissa ja yksi vihreä pallo keskellä.

Kun katseen kiinnittää ainoastaan vihreään palloon, keltaiset pallot joko katoavat kokonaan tai yksittäin.

Todellisuudessa ne näkyvät videolla koko ajan, mutta tässä optisessa illuusiossa ihmisen aivot eivät rekisteröi sitä, mitä silmät oikeasti näkevät.

we think our perceptions are solid and infrangible but the brain excludes information right before our eyes

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 3, 2023