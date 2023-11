Hamas esitteli uuden vedenalaisen aseen: Tässä on Al-Asef

Hamas on esitellyt propagandavideolla vedenalaisia kykyjään. Alta löytyvällä videolla näytetään terroristijärjestön sukeltajia viemässä käsin laukaistava torpedoa muistuttava ase rannalta veteen. Sitten ase aktivoidaan ja se lähtee matkaan.

Merisodankäynnin ja sukellusveneiden asiantuntija H.I. Sutton kertoo Naval Newsin artikkelissaan, että kyseessä on uusi ”Al-Asefiksi” kutsuttu asejärjestelmä. Omavalmisteista asetta on tiettävästi käytetty useita israelilaiskohteita vastaan. Niitä käytettiin väitetysti myös lokakuun 7. päivän terrorihyökkäyksissä. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Hamasin tiedetään yrittäneen iskua Israelin laivaston aluksia vastaan jonkinlaisella vedenalaisella aseella jo keväällä 2021. Pohjoisesta Gazasta laukaistu hyökkäys torjuttiin tuolloin nopeasti ja sekä ase, että sitä käyttänyt Hamasin ryhmä tuhottiin.

Al Asefin ominaisuuksista ei ole käytännössä lainkaan tietoa julkisuudessa. Asiantuntijan mukaan terroristijärjestön julkaisemista kuvista ja videoista voidaan kuitenkin päätellä paljon.

Suttonin mukaan kyseessä on vain osaksi sukelluksissa pysyttelevä miehittämätön vedenalainen alus (UUV). Sen kärki näyttäisi sisältävän alkeellisen kosketussytyttimen ja verrattain pienen taistelukärjen. Al Asefia kauko-ohjataan mitä ilmeisimmin GoPro-tyylisen kameran avulla. Asiantuntija arvioi, ettei Al Asefissa ole minkäänlaista hienostunutta painolastijärjestelmää syvyyden säätelyyn. Tätä virkaa toimittavat perän siivekkeet.

Torpedon ja miehittämättömän aluksen ominaisuuksia yhdisteleviä vastaavanlaisia aseita on rakennettu Suttonin mukaan Iranissa ja Pohjois-Koreassa. Libanonin Hizbollahilla ja Jemenin huthiliikkeellä on mahdollisesti käytössään jotakin samanlaista. Iranilaiset aseet ovat edistyneemmästä päästä ja muistuttavat pitkän kantaman torpedoja. Pohjois-Korean Haeil-aseet ovat taas paljon suurempia ja raskaammin aseistettuja. Ne voidaan mahdollisesti varustaa myös ydinkärjillä.

– Siitä ei ole epäilystäkään, etteivätkö nämä aseet siis olisi [Hamasin asetta] kyvykkäämpiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Al-Asefia ei otettaisi vakavasti. Se on osa laajempaa miehittämättömien vedenalaisten alusten aseistamisen trendiä.