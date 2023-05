Hälyttävä tilasto julki – lehdistönvapaus surkeassa kunnossa

Lehdistönvapaus on erittäin huonossa tilassa ennätysmäärässä maita maailmassa. Maailman lehdistönvapausindeksiin viimeisimmän vuotuisen tilannekuvan mukaan, joka varoittaa, että disinformaatio, propaganda ja tekoäly muodostavat kasvavan uhan journalismille. Aiheesta uutisoi Guardian-lehti.

Tilannekuvan mukaan 31 maassa lehdistön vapaus on ”erittäin vakavassa tilanteessa”. Luku on mittaushistorian korkein. Vain kaksi vuotta sitten vastaavassa tilanteessa oli vain 21 maata. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan aristokraattisten ja joidenkin demokraattisiksi katsottujen hallitusten lisääntynyt aggressiivisuus yhdistettynä disinformaatio- tai propagandakampanjoihin on saanut tilanteen nopeasti huonontumaan merkittävästi.

– RSF:n kartalla on tänä vuonna enemmän punaista kuin koskaan aikaisemmin, kun autoritaariset johtajat ovat yhä ronskimpia lehdistön vaientamisyrityksissä. Kansainvälisen yhteisön on herättävä todellisuuteen ja toimittava yhdessä, päättäväisesti ja nopeasti tämän vaarallisen suuntauksen kääntämiseksi, Toimittajat ilman rajoja -järjestön pääsihteeri Christophe Deloire kertoo.

Jopa 7 maassa kymmenestä lehdistönvapaus on huono. YK:n mukaan jopa 85 prosenttia ihmisistä elää maassa, jossa lehdistönvapautta on rajoitettu.

Tutkimuksessa arvioidaan median tilaa 180 maassa sekä eri alueella. Toimittajien kykyä julkaista uutisia yleisen edun vuoksi häiritsemättä ja vaarantamatta omaa turvallisuuttaan tarkastellaan useilla eri mittareilla.

Kehittynyt teknologia mahdollistaa hallituksille ja poliittisille toimijoille mahdollisuuden vääristää todellisuutta, ja väärennettyä sisältöä on helpompi kuin koskaan aiemmin julkaista.

Suomi sekä muut pohjoismaat näyttäytyvät listauksessa vielä vihreällä. Myös Viro, Liettua, Hollanti sekä Irlanti ovat merkittynä vihreällä. Vapainta lehdistö on julkaisun mukaan Norjassa.