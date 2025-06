Haluaisitko oman huoltoaseman? Tämä on nyt huutokaupassa

Kolin-matkaajille tuttu Juuan kunnassa sijaitseva Kolinportti on myytävänä. Konkurssipesä huutokauppaa kiinteistöä Huutokaupat.com-sivustolla.

Lähtöhinta kiinteistölle ja irtaimistolle on nolla euroa ja minimikorotus 1000 euroa. Toistaiseksi tarjouksia ei ole tullut. Tiistaina huutokauppa-aikaa oli jäljellä 10 päivää.

Myyjiä ovat Kiinteistö Oy Kolinportin konkurssipesä ja Kolinportin Asema Oy:n konkurssipesä.

– Varmaan puolenkymmentä potentiaalisia ostajaehdokasta on soittanut, asiaa hoitava asianajaja Petri Sallinen kertoo Taloussanomille.

– Tuskin ainakaan ykköstonneilla kauppoja tehdään. Varmaan odotamme, että enemmän tulee, Sallinen arvioi.

Kiinteistön pinta-ala on 6,4 hehtaaria ja kiinteistöön kuuluu yksikerroksinen liiketalo, jossa on tilaa noin 1 100 neliötä. Rakennus on valmistunut vuonna 1992.

Kolinportti suljettiin talvella. Siellä on ollut muun muassa huoltoasema, kahvila-ravintola, ruokakauppa ja apteekki.

Kolinportin huutokaupasta uutisoi ensimmäisenä Karjalainen.