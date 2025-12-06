Halpalentoyhtiöt suunnittelevat paluuta Ukrainaan

Ukrainan ilmatila on ollut suljettuna siviililentoliikenteeltä Venäjän hyökkäyssodan alusta saakka, mutta jo nyt eurooppalaiset halpalentoyhtiöt Ryanair, Wizz Air ja EasyJet ovat alkaneet valmistella lentoreittien uudelleen avaamista sinne.

Ryanair ilmoitti, että se voi aloittaa lennot uudelleen kahdessa viikossa minkä tahansa rauhansopimuksen jälkeen. Wizz Air suunnittelee sijoittavansa 15 konetta Ukrainaan kahden vuoden kuluessa vihollisuuksien päättymisestä ja nostavansa koneiden määrän 50:een seitsemässä vuodessa.

– Olemme suunnitelleet tätä, ja niin pian kuin ilmatila avautuu, palautamme operoinnin hyvin nopeasti. [Maan] avautuminen tarjoaa meille merkittäviä mahdollisuuksia, sanoi Wizz Airin toimitusjohtaja József Váradi Financial Timesille.

Ennen sotaa yhtiö oli suurin Ukrainassa toimiva ulkomainenlentoyhtiö ja kolmanneksi suurin matkustajalentoliikenteen toimija siellä.

Lentoyhtiöiden odotuksissa on useita kysynnän lähteitä. Niihin kuuluvat sotapakolaisina maasta lähteneet ukrainalaiset, jälleenrakentajien saapuminen ja niin sanottu katastrofimatkailu, jossa matkailijat käyvät tuhoalueilla, ovat ne sitten ihmisen aiheuttamia tai luonnonkatastrofeja.

– Kun Berliinin muuri kaatui, miljoonat ihmiset kävivät katsomassa sitä, totesi Váradi.

Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 Ukrainassa vieraili 19 miljoonaa lentomatkustajaa. Niistä noin 1,5 miljoonaa lensi Ryanairin lennoilla. Yhtiön johto on hiljattain vieraillut Ukrainan tärkeimmillä lentoasemilla ja suunnittelee matkustajaliikenteen kasvattamista neljään miljoonaan vuodessa säännöllisen lentoliikenteen palauduttua.

– Alamme myydä lippuja kahden viikon sisään. Ainoa kysymys on, milloin on turvallista lentää, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Eddie Wilson.

EasyJet ei lentänyt Ukrainaan ennen sotaa, mutta on nyt tutkimassa mahdollisuutta reittien avaamiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja Kenton Jarvis kertoi Financial Timesille, että Ukrainasta on luvassa tulla ”Euroopan suurin rakennusprojekti” ja että ihmiset ”haluavat palata kotiin, kun se on turvallista”.