Halpa hinta kostautui: Sähkölaite aiheutti 300000 euron tuhon

Vakuutusyhtiö Turva muistuttaa, että halpaverkkokaupoista tilatut sähkölaitteet voivat aiheuttaa paloriskin ja sähköiskun vaaran.

– Turvassa on havaittu, että sähkölaitteiden ja latureiden vioista aiheutuvat tulipalot ovat olleet kasvussa. Osassa tapauksista laite on tilattu halpaverkkokaupasta. Vaikka vahinkoja korvataan, ne aiheuttavat aina huolta ja harmia ja joskus menetyksiä, joita raha ei korvaa, sanoo Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen tiedotteessa.

Sähkön aiheuttamat rakennuspalot ja rakennuspalovaarat aiheuttavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin mukaan pelastuslaitoksille vuosittain yli 2 000 hälytystehtävää.

Tulipaloriski voi syntyä, jos laitteessa on valmistusvirhe, huonolaatuisia osia tai se ei kestä Suomen sähköverkon jännitettä. Erityisesti halpatuotteissa voi olla puutteita ylikuumenemissuojauksessa, ja laturit voivat aiheuttaa oikosulun tai ylikuumenemisen.

– Halpaverkkokaupasta tilatun laitteen aiheuttama tulipalo on pahimmillaan tuhonnut koko kodin. Eräässä tapauksessa latauksessa ollut sähkölaite johti yli 300 000 euron palovahinkoon. Turvallisuudesta säästäminen voi lopulta koitua erittäin kalliiksi, Hämäläinen sanoo.

Laitteita kannattaa hänen mukaansa ostaa vain luotettavasta verkkokaupasta. Tärkeää on varmistaa, että verkkokauppa on tunnettu ja toimii EU:n lainsäädännön mukaisesti. Epäilyttävän halpa hinta voi nimittäin tarkoittaa, että tuotetta ei ole testattu turvallisuusstandardien mukaan.