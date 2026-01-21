Hallitus selvittää keinoja saada sarjavalittajat kuriin

Hallitus käynnistää selvityksen, miten aiheettomiin valituksiin pystyttäisiin jatkossa puuttumaan.
Aiheettomat valitusprosessit hidastavat toisinaan kaavoitusta, rakentamista ja kunnan kehittämistä. Joskus oikaisupyyntöjä ja valituksia saatetaan tehdä myös kiusaamistarkoituksessa, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.
Tiedotteessa ei viitata yksittäisiin tapauksiin, mutta julkisuudessa on ollut paljon esillä esimerkiksi Tamperetta piinaava sarjavalittaja.
– Ihmisten oikeusturvasta tulee pitää kiinni, mutta samalla on löydettävä keinoja puuttua selvästi väärin perustein tehtyihin aiheettomiin valituksiin, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo tiedotteessa.
Hallitus vei huhtikuussa aiheettomien valitusten karsimisen vuosien 2026–2029 julkisen talouden suunnitelmaan. Suunnitelmaan on kirjattu myös, että hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyjen aiheettomien valitusten maksuja nostetaan.
Oikeusministeriö julkaisi viime vuoden tammikuussa esiselvityksen etukäteismaksusta tuomioistuimissa. Sen katsottiin nostavan kynnystä tehdä aiheettomia valituksia, mutta se merkitsisi myös tosiallisesti tuomioistuimeen pääsyn rajoittamista.
Nyt erilaisia keinoja selvitetään lisää ministeriöiden kesken.
– Etsimme yhdessä aiheettomien valitusten vähentämisen keinoja. Turhat valitukset kuormittavat oikeusjärjestelmää ja viivästyttävät asioiden käsittelyä, toteaa tiedotteessa oikeusministeri Leena Meri (ps.).
– Valitusprosessit voivat viivästyttää rakennushankkeita ja investointeja merkittävästi, joten aiheettomia valituksia on saatava vähennettyä. Olen tyytyväinen, että selvitämme tähän uusia keinoja jo linjattujen lisäksi. Kevään aikana eduskuntaan etenevä alueidenkäyttölaki sisältää muun muassa asemakaavoituksen valitusoikeuden rajaamisen asianosaisiin, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).
Selvitys pyritään saamaan valmiiksi vielä kuluvan hallituskauden aikana.