”Hallituksen politiikka näkyy nyt investointeina ja työpaikkoina”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan hallituksen politiikka talouskasvun eteen näkyy nyt konkreettisina investointeina ja työpaikkona.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan Suomessa valmistui viime vuonna yli kahdeksan miljardin euron arvosta vihreän siirtymän investointeja. Vireillä on yli 1 250 hanketta, joiden arvo on yhteensä yli 300 miljardia euroa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ville Kauniston mukaan luvut osoittavat, että hallituksen tekemät ratkaisut alkavat kantaa hedelmää.

– Tämä on vahva viesti siitä, että Suomi kiinnostaa investoijia. Orpon hallitus on parantanut kilpailukykyä, sujuvoittanut lupaprosesseja ja vahvistanut ennakoitavaa toimintaympäristöä. Investoinnit syntyvät luottamuksesta siihen, että Suomi on vakaa ja kasvuhakuinen maa. Vihreä siirtymä on yksi keskeisistä kasvun moottoreista, ja hallitus on tietoisesti rakentanut Suomea investoinneille houkuttelevaksi, Kaunisto sanoo tiedotteessa.

EK arvioi investointitahdin tasaantuvan lähivuosina. Kauniston mukaan nyt tärkeintä on varmistaa, että investointiputki pysyy vahvana myös jatkossa.

– Pahinta, mitä tässä tilanteessa voisi tehdä, olisi kääntää suunta. Yritysverotuksen kiristäminen tai investointiympäristön epävarmuuden lisääminen karkottaisi hankkeita nopeasti muihin maihin. Kilpailu investoinneista on kovaa, eikä Suomi pärjää, jos politiikan viesti muuttuu poukkoilevaksi, Kaunisto toteaa.

Kaunisto viittaa opposition esityksiin yritysverotuksen kiristämisestä.

– SDP:n linja kiristää yritysten verotusta olisi suora viesti investoijille, että Suomi ei ole sitoutunut kasvuun. Nyt tarvitaan päinvastaista: pitkäjänteistä, ennakoitavaa ja kasvua tukevaa politiikkaa. Me emme rakenna hyvinvointia verottamalla investointeja pois, vaan houkuttelemalla niitä tänne, Kaunisto linjaa.

– Kokoomus haluaa, että Suomi on puhtaan teollisuuden kärkimaa Euroopassa. Se tarkoittaa rohkeita uudistuksia, kilpailukykyistä verotusta ja sujuvaa sääntelyä. Nyt nähtävät investoinnit ovat vasta alkua. Kun pidämme suunnan, Suomi voi olla vihreän kasvun voittaja. Markkinatalous on erinomainen tapa torjua ilmastonmuutosta. Talouskasvu ja päästövähennykset kulkevat nyky-Suomessa käsi kädessä, Kaunisto sanoo.