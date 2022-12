Hallituksen koronapäätökselle kiitosta − ”positiivista, että yritykset halutaan mukaan”

Hyvinvointiala HALI ry pitää tärkeänä, että sote-yritykset halutaan mukaan koronarokotejakeluun.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään tiistaina, että yksityiset sote-palveluntuottajat voidaan ottaa vahvemmin mukaan koronarokottamiseen. Rokotteita jaetaan jatkossa kuntien ja sairaanhoitopiirien lisäksi myös yksityisten terveystoimijoiden annettaviksi.

− On positiivista, että yritykset halutaan mukaan. On tärkeää, että rokotuskattavuus maassamme pysyy mahdollisimman hyvänä, ja siinä tehokas rokotejakelu on avainasemassa, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalveluista vastaava johtaja Hanna-Maija Kause tiedotteessa.

Hän kertoo, että yksityiset toimijat odottavat vielä selkeämpää kansallista linjausta siitä, ketkä tehosterokotteita saavat, ja tekevät samalla omaa lääketieteellistä arviotaan työikäisten rokottamisesta.

− Yksityisillä palveluntuottajilla on hyvä valmius osallistua rokottamiseen, kunhan näkemys siitä, keitä tässä vaiheessa rokotetaan, on selkeä, Kause sanoo.

Itse rokoteaine on ilmainen, mutta palveluntuottajat perivät rokotustyöstä maksun influenssarokotteiden tapaan. Maksusta voi saada 16 euron Kela-korvauksen. Rokottamisen aloittaminen yksityisellä voisi alkaa aikaisintaan tammikuussa.

Palveluntuottajat tiedottavat asiakkaitaan omista mahdollisista rokotejakeluistaan.