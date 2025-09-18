Hallitukselta esitys pienten riita-asioiden menettelystä

Siinä käsiteltäisiin asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä.
Lisäksi edellytettäisiin, että asia ei olisi laaja tai vaikea.
Oikeusministeriö kertoo, että ehdotuksella halutaan edistää oikeuden saatavuutta. Muutoksen myötä kynnys viedä asia oikeuteen madaltuisi, koska laissa olisi katto sille, kuinka paljon jutun häviäjä voisi joutua korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja.
Uusi menettely olisi myös täysimittaista oikeudenkäyntiä yksinkertaisempi tapa käsitellä asia käräjäoikeudessa.
Oikeusministeriön mukaan lähes jokaisessa EU-maassa on erityinen oikeudenkäyntimenettely pienimmille riidoille.
Uudistus on osa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaa.