Hakkerit paljastivat Miekka-projektin: Venäjä auttaisi Kiinaa miehittämään Taiwanin

Hakkeriryhmä Blackmoon julkaisi heinäkuun lopulla X:ssä pdf-asiakirjoja, joissa väitetysti kerrotaan edistymisestä ”Miekka”-projektissa. Sen tarkoitus on luoda Kiinan kansan vapautusarmeijalle lentävä automaattinen johtamisjärjestelmä, jonka avulla hallitaan ja koordinoidaan toimintaa maahanlaskuoperaatioissa. Se sisältää muun muassa turvallisen datansiirron, tiedonvaihdon operatiivisella ja taktisella tasolla, tehtävänannon ja maalinosoituksen.

Kiina voisi potentiaalisesti käyttää tällaista järjestelmää Taiwanin miehityksessä. Asiantuntijoiden mukaan Kiinan maahanlaskuoperaatiota Taiwanille pidetään epätodennäköisenä, koska se johtaisi väistämättä suuriin tappioihin, mutta sopivissa olosuhteissa se ei ole poissuljettu.

Yksi julkaistuista asiakirjoista on Venäjän Rosoboronexportin 4,284 miljoonan euron lasku vuodelta 2024 kiinalaiselle China Electronics Technology Groupille. Sitä vastaavien tullikirjausten mukaan kyseessä on ollut ”painettuja kirjoja, esitteitä ja muuta painettua materiaalia sidottuna tai irtolehtinä”. Vastaavia lähetyksiä on toimitettu Kiinaan myös vuosina 2020–22. Painotuotteiden yhteispaino on ollut 175 kilogrammaa.

Yhdestä julkaistusta asiakirjasta selviää, että niissä puhutaan lentävän johtamislavetin ohjelmistosta ja laitteista, integroidusta lentävästä viestintälaitteistosta, kentälle tarkoitetusta automatisoidusta komentopaikkamoduulista, yhtenäistetyistä ohjelmistosta ja laitteista maahanlaskuajoneuvoon sekä vastaavista kannettavista järjestelmistä.

Insider löysi samasta aiheesta vielä lisää dokumentteja, joihin sisältyy suunnitelma 60 kiinalaisen sotilashenkilön koulutuksesta sisältäen 152 tuntia luentoja, 130 tuntia ryhmätöitä ja 150 tuntia käytännön harjoituksia. Koulutuksen järjestämispaikaksi mainitaan Tulamashzavod 165 Moskovasta etelään.

Tällaisten kauppojen luonne on selkeä: Venäjä tarvitsee kiinalaisia komponentteja, joita ei osata tehdä Venäjällä, mutta maan ohjelmoijilla ja optimointiasiantuntijoilla on yhä kysyntää Kiinassa.

Today we are making the second package of documents on the "SWORD" project publicly available. In this case, the texts of reports at meetings of working groups of project participants from the customer (China) and the contractor (Russia) are presented. The documents are located… pic.twitter.com/aGBGNw8FVE — BlackMoon. The Quiet Protocol Initiative (@blackmoon_group) July 29, 2025

We continue to expose Russia's double game against the United States. While Vladimir Putin promises Donald Trump prospects for cooperation, the Russian state-owned company Rosoboronexport is helping the People's Liberation Army of China prepare for an amphibious operation against… pic.twitter.com/xQaP6DlLDL — BlackMoon. The Quiet Protocol Initiative (@blackmoon_group) August 7, 2025