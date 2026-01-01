Häiriöt ja ilotulitteet työllistivät poliisia

Poliisia työllistivät uutena vuotena tavanomaiset tehtävät ympäri maata. Monessa paikassa ihmisiä oli runsaasti liikkeellä, huolimatta kovasta pakkasesta, poliisi kertoo tänään julkaistussa tiedotteessaan.

Poliisia työllistivät muun muassa häiriökäyttäytyminen, ilotulitteisiin liittyvät väärinkäytökset, pahoinpitelyt, kotihälytykset ja rattijuopumukset.

Huolimatonta ilotulitteiden käyttöä poliisi todisti ympäri maata. Oulussa ilotulitteita ammuttiin ihmisiä päin. Poliisin mukaan kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut.

Myös Rovaniemellä nuorisojoukko ampui toisiaan päin raketeilla, poliisista kerrotaan. Lisäksi ilotulitteita räjäyteltiin keskustassa sijaitsevassa parkkihallissa.

Lounais-Suomessa poliisi sai 33 ilmoitusta huolimattomasta ilotulitteiden käytöstä, mistä kirjoitettiin 25 sakkoa.

Kirkkonumella poliisi sai uudenvuodenaattona hengen ja terveyden suojaan kohdistuvan tehtävän Kirkkonummen keskustan alueella.

– Poliisi sai ilmoituksen henkilöstä, joka käyttäytyi aseen kanssa uhkaavasti. Poliisi otti henkilön kiinni asuntonsa läheisyydestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, tiedotteessa kerrotaan.

Kuopiossa poliisi sai ilmotuksen uhkaavasta tilanteesta Pitkälahden huoltamon pihassa.

– Ilmoituksen mukaan nuori mies oli uhannut toista henkilöä aseella. Tehtävään osallistui useita poliisipartioita, jotka tapasivat paikalta henkilöautolla poistuneen nuoren Lehtoniemessä, poliisi tiedottaa.

Ase paljastui kuula-aseeksi. Eteläsavolaisen miehen epäillään syyllistyneen laittomaan uhkaukseen, poliisi kertoo.

Eri puolilla Lappia poliisi sai useita ilmoituksia raketteja säikähtäneistä ja karanneista eläimistä.

– Poliisille tuli useita ilmoituksia löytyneistä koirista sekä karanneista hevosista ja ponistakin. Poliisin käsityksen mukaan kaikki edellä mainitut luontokappaleet ovat nyt lämpimässä ja turvassa.