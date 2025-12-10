Haavoittumaton – Nato perustaa lasertukikohdan Grönlantiin

Nato-maat ovat rakentamassa Grönlantiin uutta tukikohtaa, jonka on määrä hyödyntää ultrakapeita lasersäteitä varmistamaan nopea ja runsas tiedonsiirto satelliiteista, raportoi amerikkalaislehti Newsweek. Taustalla on lehden mukaan pyrkimys turvata läntiset viestintäyhteydet Venäjän ja Kiinan kaltaisten vastustajien aiheuttamilta häiriöiltä.

Uusi optinen maa-asema sijoittuu entiseen pääkaupunki Nuukin pohjoispuolella olevaan entiseen amerikkalaiseen sotilastukikohtaan Länsi-Grönlannin Kangerlussuaqissa. Laserteknologian toimittaa liettualainen Astrolight-yhtiö Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tuella.

Kun Venäjä haastaa Nato-maita yhä enemmän Itämerellä ja arktisella alueella muun muassa merenalaisiin datakaapeleihin kohdistuvin operaatioin, laserit tarjoavat Newsweekin mukaan tehokkaan vaihtoehdon ja varajärjestelmän. Astrolight sanoo teknologiaratkaisunsa tarjoavan jopa kymmenkertaisen läpimenonopeuden ja 10 000 kertaa suuremman kaistaleveyden perinteisiin satelliittilatausteknologioihin nähden.

– Merenpohjan kaapelit voivat vaurioitua ja olla alttiita muiden maiden aiheuttamille häiriöille. Kiinalla ja Venäjällä on pääsy kyseiselle alueelle. Siksi tarvitaan varmuusratkaisu, joka on vähemmän altis häiriöille, kapasiteetiltaan suurempi ja tarjoaa turvallisemman tapa kommunikoida satelliittien kanssa, Astrolightin toimitusjohtaja Laurynas Mačiulis sanoo.

Laserin vahvuuksiin kuuluu hänen mukaansa myös suoja elektronista sodankäyntiä vastaan.

– Lasersäteen leveys on noin tuhannesosa astetta. Se on siis hyvin kapea. Kuvittele, että sinulla on laser, erittäin tarkka ja sivulta katsottuna näkymätön laserosoitin, jolloin vihollinen ei edes näe, missä laser on. Se voi havaita sen vasta, kun se on katseen linjassa avaruudessa, jossa satelliitit liikkuvat eri suuntiin kahdeksan kilometrin sekuntinopeudella. On lähes mahdotonta pysytellä fyysisesti siinä säteessä. hän toteaa.