Grönlannin hallitus antoi varautumisohjeen, ihmiset hamstraavat

Grönlannin hallitus antoi keskiviikkona kriisien varalta varautumisohjeen, jonka mukaan ihmisten tulisi varautua pärjäämään hankkimillaan tarvikkeilla viisi vuorokautta. Konsepti on samanlainen kuin Suomessa tuttu kotivara, joskin meillä tarvikkeita tulisi riittää kolmeksi vuorokaudeksi. Grönlannin ohjeistuksessa painotetaan riittävää juomavettä, huoneenlämmössä säilyvää ravintoa, lämmön ja valon lähteitä sekä välinettä, jolla valmistaa ruokaa ilman sähköä – eli jonkinlaista retkikeitintä.

Varautumisasioista vastaava ympäristö-, metsästys- ja kalatalousministeri Peter Borg painotti, että ohjeistuksen julkaiseminen ei tarkoita sitä että Grönlannin hallitus odottaisi kriisin iskevän.

Grönlantilaisessa Sermitsiaq-lehdessä Borg huomautti, että grönlantilaiset voivat rakentaa kotivaran myös vähitellen. Kaikkea ei tarvitse olla ihan heti, ja varautuminen on tarpeen myös esimerkiksi ajoittaisten sähkökatkojen varalta.

Tunnelmat ovat Grönlannissa kireät Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin jatkuvan haltuunottoretoriikan takia. Trump on ilmoittanut haluavansa ”tämän ison jääpalan” Yhdysvaltojen hallintaan osana kansallista mutta myös arktisen alueen puolustusta. Puhuessaan keskiviikkona talousfoorumissa Sveitsin Davosissa Trump sanoi aikovansa rakennuttaa Grönlantiin uuden sukupolven ohjuspuolustuksen nimeltä Golden Dome.

Grönlantilaisministeri Peter Borg ilmeisesti aavisti, mitä varautumisohje tulee aiheuttamaan grönlantilaisissa, joita on alle 60 000. Hiukan ennen varautumisohjeen julkaisemista Sermitsiaq oli tekemässä juttua kahdessa pääkaupunki Nuukin rakennus- ja erätarvikeliikkeessä.

— Kaupunki on ollut kaaoksessa maanantaista lähtien. Ihmiset valmistautuvat vesikannuilla ja ruoan lämmittämiseen käytettävillä välineillä, sanoi erätarvikeliike STOK Poortutin myymäläpäällikkö Anthon Mølgaard.

— Ihmiset tulevat sisälle ja heidän kasvoiltaan näkee, että he pelkäävät jotakin. Vaikka pelkäämme, yritämme piilottaa sen. Ainakin minä teen niin. En halua näyttää, että olen peloissani tai järkyttynyt. Mutta vapaalla pelko iskee, huolestunut myymäläpäällikkö kertoi.

STOK Poortutista vesikannut ja -kanisterit olivat loppuneet, samaten Nuukin Stark-ketjun liikkeestä. Starkissa olivat tiistaina vähissä myös generaattorit ja kerosiinikeittimet.

— Olemme hieman jäljessä tällaisen hätävalmiuden suhteen, sanoi osastopäällikkö Lars Frandsen.

— Tämä tarkoittaa, että meillä on ollut vain ne tavarat, jotka meillä normaalisti on tälle kaudelle tähän aikaan vuodesta.

STOK Poortutissa päivittäinen liikevaihto on kuluneen viikon aikana jopa kolminkertaistunut verrattuna tammikuuhun 2025. Mutta koska Grönlantiin kohdistuvat vaatimukset ovat kuitenkin yllättäneet, voi olla että joitain loppuunmyytyjä tuotteita saadaan asiakkaille vasta helmikuun alussa.