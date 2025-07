Gripenit ensimmäistä kertaa tositoimissa – voi haitata suunniteltuja asekauppoja

Thaimaa iski mediatietojen mukaan naapurimaa Kambodzaan ruotsalaisilla Jas Gripen-koneilla. Kyse saattaa ruotsalaislehti Expressenin mukaan olla ensimmäinen kerta koskaan, kun Saabin valmistamaa hävittäjää käytetään sotilaallisessa hyökkäyksessä.

– Kysymykset siitä, miten Thaimaa käyttää Gripen-koneitaan, on esitettävä Thaimaan viranomaisille, yhtiön lehdistöpäällikkö Mattias Rådström kommentoi lehdelle.

SVT:n mukaan Thaimaan ilmavoimien käytössä on tällä hetkellä 11 Gripen-hävittäjä, ja maa ilmoitti aikaisemmin kesällä aikeistaan tilata lisää ruotsalaiskoneita. Thaimaan ja Kambodzan eskaloitunut tilanne ja Thaimaan epävakaa poliittinen kehitys voivat kuitenkin johtaa hävittäjäkauppojen peruuntumiseen, asiantuntijat arvioivat.

Asekauppa vaatii vielä Ruotsin hallituksen hyväksynnän.

– He arvioivat ostajamaan vakautta ja uskottavuutta, sekä sitä pystyvätkö he käyttämään tätä kalustoa tavalla joka ei vahingoita Ruotsin turvallisuuspoliittisia ja sotilaallisia intressejä. Maalla ei esimerkiksi saa olla läheisiä suhteita Venäjän tai Kiinan kanssa, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun lehtori Martin Lundmark selittää ruotsalaisen asekaupan sääntöjä.

Lundmark itse pitää Thaimaata ”sotilasdiktatuurina”. Lundmark suosittelee pistämään asekaupat tauolle ja seuraamaan tilanteen kehittymistä Kaakkois-Aaasiassa. Aseelliseksi kärjistyneen rajakiistan pelätään pahimmassa tapauksessa voivan eskaloitua sodaksi Thaimaan ja Kambodzan välillä.

– Katsomme huolestuneena alueen eskaloituvaa tilannetta ja jatkamme tilanteen seuraamista, Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson kommentoi SVT:lle.

The Royal Thai Air Force has confirmed the use of Saab JAS-39 Gripen fighters in the recent border clashes with Cambodia. The jets reportedly struck positions near the disputed Phu Ma Kua area and Ta Muen Thom temple. If correct, this marks Gripen’s first combat use since its… pic.twitter.com/VxNh05SQpm

