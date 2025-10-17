Gripen-hävittäjän seuraaja saattaa olla miehittämätön

Ruotsalainen lentokone- ja puolustusvälineteollisuusyhtiö Saab on ilmoittanut uudesta 2,6 miljardin kruunun (240 miljoonan euron) sopimuksesta Ruotsin puolustusvoimien materiaalivirasto FMV:n kanssa. Vuoden 2027 loppuun saakka ulottuva sopimus sisältää seuraavan sukupolven hävittäjäjärjestelmään liittyvää tutkimusta ja teknologian kehittämistä.

Työhön osallistuu pelkästään Saabilta 270 työntekijää. Se keskittyy Ruotsin ensimmäiseen häivehävittäjään ja sen rinnalle suunniteltuun siipimiesdroonien mallistoon, mitä edeltää matalan havaittavuuden rakenteiden, taistelujärjestelmien autonomian ja edistyksellisten elektronisten sodankäyntikykyjen tutkimus. Tällä tuetaan pitkän aikavälin suunnitelmia tulevaisuuden konetyypiksi, jolla korvataan Gripen-hävittäjät 2040-luvulla.

Uusi sopimus laajentaa maaliskuussa 2024 allekirjoitettua sopimusta sisältäen muun muassa teknologian esittelemiseksi rakennettavan ensimmäisen lentävän koneen. Aikataulullisesti teknologian kehittämisen arvioidaan kestävän syyskuuhun 2026 ja koneen lentävän seuraavana vuonna.

Allekirjoittajaosapuolien lisäksi projektia viedään eteenpäin yhteistyössä Ruotsin puolustusvoimien, maanpuolustuksen ja turvallisuuden tutkimuslaitos FOI:n, GKN Aerospacen ja muiden teollisten kumppanien kanssa. GKN investoi 59,5 miljoonaa euroa Trollhättanin tuotantolaitokseensa kehittääkseen 3D-tulostusta tulevaisuuden moottoriratkaisuja varten.

Ruotsin irtauduttua Britannian johtamasta silloisesta Tempest-ohjelmasta se käynnisti vuonna 2023 oman tulevaisuuden taistelukonekonsepti (Koncept för Framtida Stridsflyg KFS) -ohjelman, joka määrittelee, millainen maan ilmasodankäynnin kyky on vuoden 2040 jälkeen.

Ruotsi haluaa arvioida itsenäisesti kansainvälisten hävittäjäohjelmien ulkopuolella, mitkä ovat sen tulevaisuuden vaatimukset muuttuvassa turvallisuusympäristössä, Naton jäsenenä ja kasvavien puolustusmenojen keskellä.