Grilliherkuttelussa vaarallinen sivuilmiö

Kesän ruuanvalmistuksen ehdoton valtias, grilli voi helposti syttyä palamaan. Vuosittain suomalaisten pihoilla ja kesämökeillä syttyy kymmenittäin vaarallisia kaasugrillipaloja, joiden vahingot voivat olla mittavia.

Etenkin suosituissa kaasugrilleissä vitsauksena ovat rasvapalot, joita grillin pohjalle pudonneet rasva ja ruuantähteet aiheuttavat.

– Palojen taustalla on rasvaisen lihan ja kalan grillaaminen sekä huollon laiminlyönti. Grillaaminen on mukavaa ja putsaaminen on tylsempää. Huollon ja putsaamisen laiminlyönti kostautuu kuitenkin palovaarana ja lyhentää ylipäätään grillin käyttöikää, LähiTapiolan asumisen turvallisuuden palveluista vastaava projektijohtaja ja paloinsinööri Antti Määttänen muistuttaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoitti kaasugrillien rasvapalovaaroista kesäkuussa. Tukesin mukaan hiiligrilleissä rasvapalot ovat vähäisempiä, sillä rasva ja ruuantähteet palavat pois hehkuvien hiilien päällä toisin kuin kaasugrilleissä.

Hiiligrilleissä rasvapalokin voi syttyä grilliritilän päältä. Grilleissä puhtaus ja huolto ovat erityisen tärkeitä, muistuttaa Tukes. Rasva ja ruuantähteet olisi hyvä poistaa jokaisen grillauskerran jälkeen.

Sammutin hyvä pitää lähellä

Rasvapalo on aina sammutettava tukahduttamalla. Palavaa rasvaa ei saisi sammuttaa vedellä, sillä rasvaan sekoittuva vesi höyrystyessään nostaa ilmaan myös palavaa rasvaa. Näin palo voi levitä räjähdysmäisesti.

– Jos palo syttyy, sulje kaasupullo välittömästi ja siirrä se kauemmaksi, jos se vain on mahdollista. Rasvapalo on sammutettava tukahduttamalla. Ilmoitettujen vahinkojen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että joka kodissa välttämätön sammutuspeite ei riitä tukahduttamaan grillin rasvapaloa. Peite ei ole usein riittävän kookas peittämään koko grilliä, Määttänen sanoo.

– Paras olisi pitää aina sammutin käsillä, kun grillaa. Kahden kilon sammutin on jo riittävä, mutta kuuden kilon sammutin olisi erittäin hyvä. Sammutin on muutenkin syytä olla kotona.

Liian lähelle terassi- tai olohuoneen lasia grilliä ei ole syytä asettaa, sillä lasi saattaa haljeta grillin kuumuudesta.

– Parvekkeella grillaamisen kanssa on syytä erityisen varovainen. Useassa vahinkoilmoituksessa on kerrottu parvekelasin tai muun ikkunan halkeamisesta grillin aiheuttaman lämmön takia. Parvekkeella oleva grilli on syytä olla pienitehoinen ja sen sijoittelussa on oltava erityisen huolellinen.

Palojakin enemmän grillejä tuhoutuu myrskyissä ja raskaan lumen painosta. Ulkona säilytettävä grilli olisi hyvä suojata kunnolla ja sijoittaa paikkaan, jossa se ei myrkyissä pääse kaatumaan tai se ei uhkaa jää esimerkiksi katolta putoavan lumen alle tai jää kaatuvan puun alle.