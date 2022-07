Gerhard Schröder lomailee Moskovassa

Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder on parhaillaan lomamatkalla Venäjän pääkaupunki Moskovassa, kertoo uutissivusto Nexta.

– Olen täällä muutaman päivän lomalla. Moskova on kaunis kaupunki, hänen kerrotaan sanoneen toimittajille.

Sosiaalidemokraatti Gerhard Schröder oli Saksan liittokansleri vuosina 1998–2005. Tämän jälkeen hän on toiminut muun muassa Venäjän valtion öljy-yhtiön Rosneftin hallituksen puheenjohtajana toukokuuhun 2022 asti.

Former #German Chancellor Gerhard Schröder has arrived in #Moscow. "I am here for a few days on vacation. Moscow is a beautiful city," he said to a journalist.

The conversation took place near the Rosneft headquarters, where Schröder was chairman of the board of directors. pic.twitter.com/AApR1VFAQr

