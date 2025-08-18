Garri Kasparov tyrmää Donald Trumpin viestin: Kuvottavaa ja harhaluuloista

Venäläinen oppositiopoliitikko ja shakkimestari Garri Kasparov arvostelee tiukoin sanankääntein Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommenttia Truth Social -alustalla.

Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan lähes välittömästi.

Kasparov kuvailee Trumpin viestiä ”harhaluuloiseksi” ja ”kuvottavaksi”.

– Ainoa ihminen maailmassa, joka voisi lopettaa sodan välittömästi, on (Venäjän presidentti) Vladimir Putin. Toisena listalla olisi Yhdysvaltain presidentti, jos hän välittäisi tarpeeksi painostaakseen Venäjää maksimaalisesti pakotteilla ja Ukrainalle toimitettavilla aseilla, Kasparov toteaa X-palvelussa.

– Vaikka Ukraina luovuttaisi maa-alueita ja viattomia kansalaisia Venäjän orjuuteen, se ei lopettaisi sotaa millään merkityksellisellä tavalla. Siviilejä kuolisi silti. Putin käyttäisi saamaansa heikentääkseen ja vallatakseen lisää Ukrainaa mahdollisimman pian.

Washingtonissa järjestetään maanantaina Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluja koskeva tapaaminen. Zelenskyi tapaa Trumpin. Kokoukseen osallistuu myös eurooppalaisia johtajia.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Matti Pesun mukaan tapaamisessa nousee todennäköisesti esille kolme pääteemaa: Tulitauko, Yhdysvaltain rooli mahdollisissa turvatakuissa ja Yhdysvaltain sanktiouhan ylläpitäminen.