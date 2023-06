Ganges-joen ylittävä silta romahtaa videolla

Intiassa Biharin osavaltiossa Ganges-joen ylittävä rakenteilla oleva nelikaistainen silta on romahtanut. Asiasta kertoo muun muassa Nexta.

Sillan romahtaminen tallentui videolle, joka on katsottavissa tämän jutun lopussa. Videolta on nähtävissä, kuinka koko silta romahtaa alas. Sillan romahdusta seurasivat useat rannalla olleet ihmiset.

Nextan mukaan kyseessä on jo toinen kerta kahden vuoden sisällä, kun keskeneräinen silta romahtaa.

Sillan romahtaminen tapahtui tarkoituksella. Rakennusviranomaisten mukaan silta romutettiin siinä havaittujen suunnitteluvirheiden takia.

Indian Expressin mukaan joen ylittävän yli kolmekilometrisen sillan rakentaminen aloitettiin jo vuonna 2011. Hankkeen piti olla valmis vuoteen 2019 mennessä, mutta sen valmistumista on pidennetty monta kertaa.

Sillan rakentamiseen on käytetty jo noin 208 miljoonaa dollaria.

