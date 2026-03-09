G7 pohtii öljyvarastojen vapauttamista – jopa 400 miljoonaa barrelia markkinoille

G7-maiden valtiovarainministerit keskustelevat mahdollisuudesta vapauttaa yhteisiä öljyn varmuusvarastoja vastauksena Persianlahden konfliktin rajulle öljyn hinnan nousulle, uutisoivat kansainväliset mediat.

Financial Timesin mukaan vapautus toteutettaisiin Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) koordinoimana hätäkokouksessa maanantaina. Valtiovarainministerit ja IEA:n pääjohtaja Fatih Birol pitävät puhelinkokouksen maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa, kertovat sisäpiirilähteet FT:lle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kolme G7-maata, mukaan lukien Yhdysvallat, on ilmaissut tukensa varmuusvarastojen vapautukselle, lähteet kertovat.

IEA:n 32 jäsenmaalla on strategisia öljyvarastoja osana yhteistä öljyn hintakriisejä varten luotua hätäjärjestelmää. Yhden lähteen mukaan eräiden Yhdysvaltain viranomaisten mukaan sopiva määrä olisi vapauttaa noin 300–400 miljoonaa barrelia eli 25–30 prosenttia varmuusvaraston 1,2 miljardista barrelista.

Öljyn hinnannousu viimeisen viikon aikana on aiheuttanut maailmanlaajuisia vaikutuksia ja uhkaa kiihdyttää inflaatiota tavalla, joka voisi vahingoittaa talouskasvua pysyvästi ympäri maailmaa.

Brent-raakaöljyn hinta nousi Aasian kaupankäynnissä maanantaina 24 prosenttia 116,71 dollariin barrelilta, mutta laski päivän mittaan ja oli uutisen G7-hätäkokouksesta tultua noin 19 prosentin nousussa 110,85 dollarissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hätäöljyvarastot perustettiin vuonna 1974 energiajärjestön perustamisen yhteydessä arabimaiden öljyboikotin jälkeen, mikä nosti raakaöljyn hintaa voimakkaasti ja aiheutti polttoainepulaa länsimaissa.

Kansainvälisen energiajärjestön maat ovat vapauttaneet varastojaan yhteisesti viisi kertaa järjestön perustamisen jälkeen. Kaksi viimeisintä kertaa tapahtuivat vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

FT:n mukaan IEA-mailla on hallussaan yli 1,24 miljardia barrelia julkisia varastoja sekä lisäksi noin 600 miljoonaa barrelia teollisuuden varastoja, jotka voitaisiin tarvittaessa tuoda markkinoille. Nämä varastot voisivat kattaa öljyn lähes kuukauden kysynnän IEA:n jäsenmaissa ja yli 140 päivää niiden nettotuonnista.