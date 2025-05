Friedrich Merzistä tuli Saksan liittokansleri toisessa äänestyksessä

Saksa sai tiistaina uuden liittokanslerin. CDU:n Friedrich Merz sai Bundestagin toisessa äänestyksessä 325 ääntä. Valintaan tarvittiin 316 ääntä.

Merz kiitti liittopäiviä luottamuksesta ja sanoi hyväksyvänsä valinnan. Hänen oli määrä vannoa virkavalansa myöhemmin tiistaina.

Valinnasta äänestettiin jo kerran aiemmin tiistaina, jolloin Merz sai 310 ääntä. Tuota tulosta kuvailtiin shokiksi ja se käänsi pörssit laskuun.

Friedrich Merz, 69, on talousjuristi, joka valittiin CDU:n puheenjohtajaksi tammikuussa 2022. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen 1989–1994 ja Saksan liittopäivillä 1994–2009.

My heartfelt congratulations @_friedrichmerz on assuming your duties as the Federal Chancellor of Germany.

Germany’s role and leadership is decisive in safeguarding Europe’s security. I look forward to working together towards even stronger and more efficient EU.

🇫🇮🇩🇪 pic.twitter.com/FDoC9bXYIB

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) May 6, 2025