Saksan tuleva liittokansleri, kristillisdemokraatteja edustava Friedrich Merz on ilmoittanut maansa lisäävän aseapua Ukrainalle, mutta Kreml pyrkii pelottelemaan hänet luopumaan aikeistaan. Se, miten Merz Venäjän uhkauksiin reagoi, kertoo paljon hänen kyvystään johtaa Eurooppaa geopoliittisesti yhä jännitteisempänä aikana, Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Peter Dickinson arvioi artikkelissaan.

– Kun Merz astuu lähiviikkojen kuluessa virkaansa, hänen ensimmäinen suuri ulkopoliittinen päätöksensä on, antaako hän Ukrainalle pitkän kantaman Taurus-ohjuksia. Nykyinen liittokansleri Olaf Scholz on tästä johdonmukaisesti kieltäytynyt, mutta Merz on kertonut olevansa valmis näyttämään vihreää valoa toimituksille. Siten Ukraina saisi kyvyn tehdä täsmäiskuja syvällä Venäjän alueella sijaitseviin kohteisiin, Dickinson sanoo.

Estääkseen tämän Kreml on väittänyt, että Taurus-järjestelmien toimittaminen Ukrainalle tekisi Saksasta sodan osapuolen ja johtaisi vakaviin seurauksiin.

– Ei ole yllätys, että Venäjä turvautuu jälleen sapelinkalisteluun – onhan se palvellut Kremliä hyvin koko täysimittaisen hyökkäyssodan ajan. Venäjän hyökkäyksen ensimmäisistä päivistä lähtien Vladimir Putin on hyödyntänyt länsimaiden eskalaatiopelkoa uhkaamalla vastatoimilla, jos ne rohkenevat ylittää Moskovan mielivaltaisesti asettamat punaiset linjat, Dickinson toteaa.

Venäjän ulkoministeriön Saksalle esittämät varoitukset muistuttavat hänen mukaansa Putinin syyskuussa 2024 esittämiä tyhjiä uhkauksia tilanteessa, jossa Yhdysvallat oli antamassa Ukrainalle luvan tehdä Venäjän alueelle pitkän kantaman iskuja amerikkalaisin asein.

– Silloin Putin totesi, että rajoitusten poistaminen merkitsisi sitä, että Venäjä olisi sodassa Naton kanssa. Kun Yhdysvallat sitten myönsi Ukrainalle luvan aloittaa iskut venäläiskohteisiin, Putinin asenteessa ei tapahtunut havaittavaa muutosta, hän muistuttaa.

Taurus-ohjusten toimittamiseen kohdistuvalla uhkailulla Kreml pyrkii Dickinsonin mukaan ennen kaikkea testaamaan Saksan liittokansleriksi nousevaa Merziä.

– Merz perii Euroopan itäreunalla jo neljättä vuotta jatkuvan suursodan, joka voi vielä laajentua maanosan sydämeen. Hän on myös hyvin tietoinen siitä, että eurooppalaiset eivät voi enää laskea Yhdysvaltojen sotilaallisen tuen varaan, hän sanoo.

– Saksa on ilmeinen ehdokas johtamaan Euroopan varustautumista, mutta ensin Merzin on osoitettava, että hänellä on siihen poliittinen tahto. — Jos Merz haluaa johtaa lännen vastarintaa Putinin imperialistista agendaa kohtaan, hän voi aloittaa sivuuttamalla Venäjän uhkaukset ja toimittamalla Taurus-ohjuksia Ukrainaan, Dickinson toteaa.