Fortumin tulos alitti odotukset selvästi

Energiayhtiö Fortumin tulos alitti selvästi analyytikoiden ennakko-odotukset.

Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate oli huhti-kesäkuussa 191 miljoonaa euroa, kun analyytikoiden konsensusennuste povasi 217 miljoonan euron tulosta.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto painui 115 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 233 miljoonaa euroa. Konsensusennuste liikevoitoksi oli 137 miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikutti esimerkiksi Generation-segmentin heikentynyt tulos, joka johtui alhaisemmista tuotantomääristä ja sähkönhinnoista.

– Vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomme oli toisella neljänneksellä 2,2 TWh (terawattituntia) pienempi kuin viime vuonna, mikä johtui pääasiassa vesivoiman vähäisemmistä tulovirtaamista sekä Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen pitkittyneestä seisokista. Tästä huolimatta saavutettu sähkönhintamme oli lähes viime vuoden tasolla: 48,1 (48,6) euroa/MWh. Sitä tukivat korkea suojausaste ja hyvä fyysinen optimointi, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kommentoi tulosta osavuosikatsauksessa.

Fortum on päivittänyt myös arviotaan kuluvan vuoden kokonaistuotannosta, jonka odotetaan olevan selvästi normaalitason alapuolella. Tällä hetkellä koko vuodelle odotettu ydinvoiman kokonaistuotantomäärän lasku on 2,9 TWh, josta 1,3 TWh toteutui vuoden alkupuoliskolla. Vuoden jälkipuoliskolle odotettavasta vaikutuksesta suurimman osan arvioidaan toteutuvan kolmannella vuosineljänneksellä. Fortum arvioi, että sen vesivoiman tuotanto kuluvana vuonna jää alle normaalin vuositason, joka on ollut 20–20,5 TWh.

Vuosina 2025–2027 investointien arvioidaan olevan noin 1,4 miljardia euroa (mukaan lukien kunnossapito mutta ilman yritysostoja), josta vuotuisten kasvuinvestointien arvioidaan olevan 150–300 miljoonaa euroa ja vuotuisten kunnossapitoinvestointien 250 miljoonaa euroa.