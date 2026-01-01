Fitburg-alukselta löytyi EU-pakotteiden alaista tuotetta

Tulli on suorittanut keskiviikkona 31.12.2025 alustarkastuksen kaapelirikosta epäiltyyn Fitburg-alukseen. Tarkastus alkoi klo 16.55 ja päättyi klo 21.10. Tulli teki laivaan rakenteellisen tarkastuksen ja tarkasti aluksen rahtina olleet tavarat. Tarkastuksessa tutkittiin muun muassa ruumat ja kansirakenteet.

– Alustarkastuksen yhteydessä todettiin rahtia koskevien asiakirjojen ja tarkastustoimenpiteiden perusteella, että rahti on rakenneterästä. Tullin asiantuntijoiden tulkinnan mukaan kyseinen rakenneteräs on EU:n asettamien sektoripakotteiden alaista tavaraa. Tällaisten pakotetavaroiden tuonti EU-alueelle on kiellettyä, tiedotteessa sanotaan.

Tulli päätti suorittaa alukseen alustarkastuksen sen saavuttua satamaan, koska jo ennakkotietojen mukaan odotettiin lastin olevan Venäjältä lähtöisiä terästuotteita, jotka ovat laajasti Venäjään kohdistuvien pakotteiden kohteena.

Tulli selvittää tiedotteen mukaan edelleen tapahtumien kulkua ja EU:n pakotelainsäädännön soveltuvuutta kyseiseen tilanteeseen. Tavara on edelleen Tullin pidättämä sen maahantuonnin edellytysten selvittämiseksi. Lisäksi Tulli on päättänyt käynnistää asiassa esiselvityksen mahdollisen pakoterikoksen esitutkinnan valmisteluksi.

– Esiselvitys suoritetaan kiireellisenä ja viivytyksettä, ja sen käynnistämisestä on informoitu Valtakunnansyyttäjäntoimistoa.

Tulli tekee asiassa yhteistyötä ja tiedonhankintaa ulkoministeriön sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa, ja tarvittaessa myös muiden kansallisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.