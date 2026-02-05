Fiskars yllätti: Jakaa osinkoa yli kaksinkertaisesti ennusteisiin nähden

Kuluttajatuotteita valmistavan Fiskarsin loka-joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto laski 32,8 miljoonaan euroon, kun se edellisvuonna vastaavaan aikaan oli 42,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi analyytikoiden ennusteista.

Vertailukelpoista liikevaihtoa yhtiö teki vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 330 miljoonaa euroa, joka sekin jäi hieman ennusteista.

Yhtiön mukaan Fiskars-liiketoiminta-alueen viime vuoteen vaikutti merkittävästi Yhdysvaltain korotettuihin tulleihin liittyvä epävarmuus, mikä oli osasyynä liiketoiminta-alueen vertailukelpoisen liikevaihdon 3 prosentin laskuun koko vuonna.

– Vuonna 2025 vertailukelpoinen liikevaihtomme oli vakaa. Vuoden alkupuolisko oli epävakaa kiristyneiden tullien vuoksi, mutta pystyimme kuromaan liikevaihtoa kiinni loppuvuoden tärkeän juhlasesongin aikana tiimiemme ahkeran työn ansiosta. Koko vuoden vertailukelpoinen EBIT [liikevaihto] laski kuitenkin selvästi ja oli 76 miljoonaa euroa. Merkittävin syy laskuun oli tietoiset toimenpiteemme Vita-liiketoiminta-alueen kohonneiden varastojen purkamiseksi, Fiskarsin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi yhtiön osavuosikatsauksessa.

Fiskars ilmoitti torstaina tulosjulkistuksen yhteydessä, että yhtiön Vita-liiketoiminta-alue suunnittelee muutoksia parantaakseen taloudellista suorituskykyään ja luodakseen perustaa kannattavalle kasvulle. Suunniteltujen muutosten odotetaan johtavan noin 310 roolin nettovähennykseen globaalisti ja tuovan vuositasolla yhteensä noin 28 miljoonan euron kustannussäästöt.

– Yhtiö ilmoitti tänään uudesta säästöohjelmasta Vita-segmentissä, jonka suuruus on peräti 28 miljoonaa euroa. Tämä on koko konserninkin tulostasoon nähden merkittävä, joskaan yhtiön viime vuosien säästöohjelmien vaikutus ei ole juurikaan näkynyt tulosrivillä asti, kommentoi analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Rauli Juva Inderesin aamukatsauksessa.

Fiskarsin hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,84 osakekohtaista osinkoa viime vuoden tuloksesta. Tämä oli melkoinen yllätys, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli puolet alempi (0,40 euroa). Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa, joten osingonjako on reippaasti yli tuloksen.

– Taseen ja tuloksen näkökulmasta osinko vaikuttaa ylimitoitetulta, Juva arvioi.

Fiskars odottaa epävarmuuksien jatkuvan maailmantaloudessa ja geopoliittisessa toimintaympäristössä ja vaikuttavan Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntään kuluvana vuonna. Yhtiön mukaan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Yhdysvaltain tulleista tulee vielä lisävaikutuksia.

Fiskars odottaa vertailukelpoisen liikevoiton parantuvan kuluvana vuonna viime vuoden tasosta (76,4 miljoonaa euroa).