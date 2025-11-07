Verkkouutiset

Infotaulu Helsingin rautatieasemalla. LEHTIKUVA / EEVA-MARIA BROTHERUS

Juna-asemien infonäyttöjä uudistetaan

  • Julkaistu 07.11.2025 | 15:55
  • Päivitetty 07.11.2025 | 16:18
  • Junaliikenne
Uudet näytöt säästävät energiaakin.
Raideliikenteestä vastaavaan valtion liikenteenohjausyhtiö Fintraffic kertoo uudistaneensa matkustajatiedotuspalvelunsa. Asemien infonäyttöihin tulee varajärjestelmä ja niihin liittyvä energiansäästöominaisuus.

Loppuvuodesta matkustajatiedotusta parennetaan mahdollisuudella kytkeä Junalähdöt.fi-näkymä infonäyttöihin, jos matkustajatiedotuksen pääjärjestelmässä on vika. Osoitteesta junalahdot.fi voi tarkistaa junan reaaliaikaisen lähtöajan.

– Varajärjestelmän avulla matkustajille saadaan asemien infonäyttöihin ajantasainen tieto junien kulusta, vaikka pääjärjestelmään tulisi häiriö. Liikennetiedottajamme voivat kytkeä Junalähdöt.fi-näkymän niin yksittäiseen näyttöön, asemittain tai kerralla kaikkialle Suomeen. Häiriötilanteen hoitaminen helpottuu, kun tiedetään, että asemilla voidaan näyttää ajantasaista tietoa häiriöstä huolimatta, kertoo järjestelmäpäällikkö Valtteri Perttu Fintrafficin raideliikenteenohjauksesta.

Lisäksi infonäyttöihin otetaan käyttöön energiansäästö, joka sammuttaa infonäyttöjen taustavalon automaattisesti. Taustavalo pimenee jatkossa automaattisesti määritellyn ajan kuluessa junan lähdöstä ja menee vastaavasti päälle tiettyyn aikaan ennen seuraavaa junaa. Taustavalon sammutuksen edellytyksenä on, että lähtevien junien välissä on tarpeeksi aikaa.

– Tämä on yksi niistä konkreettisista teoista, joilla parannamme toiminnan resurssitehokkuutta ja vähennämme ilmastovaikutuksia. Vuosina 2025–2030 tavoitteemme on käyttää asemien matkustajainformaatiolaitteissa 99,9 % fossiilivapaata sähköä. Pitkän tähtäimen tavoite on, ettemme tuottaisi lainkaan kasvihuonepäästöjä vuoteen 2035 mennessä, jatkaa palvelujohtaja Tuomas Lehteinen Fintrafficin raideliikenteenohjauksesta.

