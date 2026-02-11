Finnairin tulos ylitti odotukset, viime vuonna lähes 12 miljoonaa matkustajaa

Lentoyhtiö Finnairin loka-joulukuun vertailukelpoinen liiketulos kohosi 61,7 miljoonaan euroon. Edellisvuoden vertailukaudella tulos oli 47,9 miljoonaa euroa, joten kasvua oli lähes 30 prosenttia.

Tulos oli selvästi analyytikoiden konsensusennusteita parempi. Ennusteet povasivat tuloksen olevan noin 43 miljoonaa euroa.

Tuloskasvua vauhdittivat hyvin vetänyt myynti ja vahva operatiivinen suoritus. Lisäksi tulosta tukivat myös polttoaineen hinnan lasku ja suotuisat valuuttakurssimuutokset. Lisääntyneeseen ympäristösääntelyyn liittyvien kustannusten kasvu, mukaan lukien uusiutuvan polttoaineen käytön lisääminen, sekä navigointi- ja laskeutumishintojen nousu puolestaan rasittivat tulosta, yhtiö kertoo tilinpäätöstiedotteessa.

Liikevaihtoa Finnair teki vuoden viimeisellä neljänneksellä 789,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto jäi hivenen analyytikoiden ennakko-odotuksista.

Kysyntä kehittyi hyvin Aasiassa ja Euroopassa mutta vaimeammin Pohjois-Amerikan-liikenteessä, mikä painoi hintoja.

Koko viime vuonna Finnairin matkustajamäärä kasvoi kaksi prosenttia 11,9 miljoonaan matkustajaan.

Finnairin hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,09 euron osakekohtaisen osingon viime vuoden tuloksesta.

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Finnair suunnittelee lisäävänsä kokonaiskapasiteettiaan tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna noin 5 prosentilla tänä vuonna. Kapasiteettiarvio pitää sisällään koneiden ulosvuokraukset miehistöineen.

Yhtiön mukaan ympäristösääntelyyn liittyvien kustannusten kasvu rasittaa edelleen Finnairin kannattavuutta vuoden aikana, vaikka nykyinen polttoaineen hinta lieventää vaikutusta.

Finnair ennakoi yhtiön liikevaihdon olevan kuluvana vuonna 3,3–3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 120–190 miljoonaa euroa.