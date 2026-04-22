Finnairin liikevaihto kasvoi – Lähi-idän sota ei iskenyt tulokseen

Lähi-idän konflikti ei iskenyt lentoyhtiö Finnairin tulokseen vielä alkuvuonna: liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 12 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta ja oli noin 778 miljoonaa euroa.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli alkuvuonna -0,6 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli -62,6 miljoonaa euroa. Viime vuoden vertailukaudella työtaistelutoimien välitön negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liiketulokseen oli noin 22 miljoonaa euroa.

Sekä liikevaihto että oikaistu liiketulos olivat analyytikoiden ennakko-odotuksia parempia.

– Sodan suorat vaikutukset liikenteeseemme olivat pieniä, mutta kahden vaihtomatkustuskeskuksen, Dubain ja Dohan, vähentynyt liikenne nosti kysyntää vaihtoehtoisilla reiteillä, mikä näkyi kasvaneena kysyntänä Aasian-lennoillamme, toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kommentoi tulosta osavuosikatsauksessa.

– Onnistunut kustannustenhallinta ja erityisesti Aasian-lentojemme lisääntynyt kysyntä tasapainottivat voimakkaasti nousseen lentopolttoaineen hinnan negatiivista vaikutusta. Kohonneet polttoainekustannukset puolestaan näkyvät kassavirrassa osin viiveellä, Kuusisto totesi osavuosikatsauksessa.

Finnair kasvatti matkustajamääräänsä alkuvuonna vertailukaudesta 7,3 prosentilla 2,8 miljoonaan.

Poimintoja videosisällöistämme

Yhtiön mukaan kansainväliset konfliktit, maailmanpoliittinen epävakaus ja kauppasotien uhka aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta toimintaympäristössä.

– Erityisesti polttoaineen saatavuuteen liittyy Lähi-idässä käynnissä olevan sodan mahdollisen pitkittymisen myötä riskejä, joilla voi realisoituessaan olla merkittävä negatiivinen vaikutus Finnairin kapasiteetin kasvuun ja taloudelliseen tulokseen. Myös ympäristösääntelyyn liittyvien kustannusten kasvu rasittaa edelleen Finnairin kannattavuutta vuoden aikana, osavuosikatsauksessa todetaan.

Finnair ennakoi yhtiön liikevaihdon olevan 3,3–3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 120–190 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Ohjeistus perustuu oletukseen, että polttoaineen saatavuudessa ei ole merkittäviä häiriöitä.

– Finnairin vertailukelpoinen liiketulos on herkkä polttoaineen hinnalle ja valuuttakursseille. 10 prosentin muutos polttoaineen hinnassa vaikuttaisi vuotuiseen vertailukelpoiseen liiketulokseen 39 miljoonaa euroa suojaukset huomioon ottaen, osavuosikatsauksessa todetaan.

10 prosentin muutos Yhdysvaltain dollarin kurssissa euroon nähden puolestaan vaikuttaisi vuotuiseen vertailukelpoiseen liiketulokseen 38 miljoonaa euroa suojaukset huomioon ottaen.

Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen heikentää yhtiön vertailukelpoista liiketulosta, kun taas dollarin heikentyminen vahvistaa sitä.