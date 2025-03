Finnair hylkää korvausvaatimukset myöhästyneinä ilman pätevää perustetta

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Finnairia 300 000 euron sakon uhalla hylkäämästä matkustajien korvausvaatimuksia sen vuoksi, että matkustajat eivät ole esittäneet vaatimuksia kahden kuukauden kuluessa lentopäivästä.

Kyseessä on ensimmäinen edustajakanne, jonka kuluttaja-asiamies vie markkinaoikeuteen.

Lentomatkustajien vähimmäisoikeudet tietyissä lennon virhetilanteissa on vahvistettu EU-asetuksella. Matkustajalla voi olla oikeus kiinteään euromääräiseen rahalliseen korvaukseen esimerkiksi lennon viivästyksen vuoksi.

Asetuksessa ei kuitenkaan ole määritelty, missä määräajassa lentomatkustajan tulee esittää korvausta koskeva vaatimus lentoliikenteen harjoittajalle. Tämä määritellään näin ollen kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä. Suomen lainsäädännössä ei kuitenkaan ole säännöksiä määräajasta, jota olisi noudatettava, jotta matkustaja säilyttäisi oikeuden asetuksen mukaiseen korvaukseen.

Finnair vaatii kuluttajia tekemään korvausvaatimukset kohtuullisessa ajassa, joka Finnairin näkemyksen mukaan on kaksi kuukautta. Finnairin mukaan kyse on Suomen laissa kuluttajalle asetetusta velvollisuudesta.

Kuluttaja-asiamiehes toteaa tiedotteessaan, ettei Finnair ole kuitenkaan ole pystynyt tarkemmin selvittämään sitä, mihin lakiin väite perustuu.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan Finnair hylkää kuluttajien korvausvaatimuksia epämääräisin perustein viittaamalla kansalliseen lainsäädäntöön, kuluttajansuojalakiin tai korkeimman oikeuden ratkaisuihin.

– Laissa ei Finnairin väitteistä huolimatta ole perustetta sille, että vaatimukset voidaan hylätä kahden kuukauden ylittymisen perusteella, hän toteaa.

– Finnairin asiakaspalvelun noudattama vaatimusten hylkäämiskäytäntö on esimerkki siitä, miten kuluttajaa taloudellisesti ja tiedollisesti vahvempi elinkeinonharjoittaja pyrkii yksipuolisesti ja ilman lainmukaista perustetta sanelemaan, millä ehdoin kuluttaja on oikeutettu korvaukseen, Väänänen sanoo.

Edustajakanne keskeyttää velan vanhentumisen

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta kieltämään Finnairin sopimusehtokäytännön, sillä se on kuluttajansuojalain vastainen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuluttaja-asiamies vie asian markkinaoikeuteen edustajakanteena. Edustajakannetta on ollut mahdollista käyttää kesästä 2023 alkaen.

Tavanomaisesta kieltokanteesta poiketen edustajakanteen vireilletulo markkinaoikeudessa keskeyttää menettelyn kohteena olevan saatavan vanhentumisen. Kuluttaja-asiamies on kanteessa määritellyt, mitä kuluttajaryhmää asia koskee.

Keskeyttämällä velan vanhentuminen halutaan varmistaa, etteivät kyseiset kuluttajat tulisi estetyiksi vaatimasta hyvityksiä yleisessä tuomioistuimessa siksi, että vanhentumisajat olisivat umpeutuneet asian markkinaoikeuskäsittelyn aikana.