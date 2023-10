Financial Times kaasuputkesta: ”Näin Venäjä tökkii saadakseen reaktioita”

Brittiläinen Financial Times on julkaissut artikkelin Finland investigates potential sabotage to Baltic gas pipeline eli Suomi tutkii mahdollista Baltian kaasuputkelle tehtyä sabotaasia.

FT lainaa muun muassa presidentti Sauli Niinistön ja ulkoministeri Elina Valtosen tiistaisia lausuntoja. Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kerrotaan todenneen, että puolustusliitto jakaa tietoa ja on valmiina tukemaan kyseessä olevia liittolaisiaan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen sanoo FT:ssa, että Suomen viranomaisten epäily sabotaasista Suomenlahdella viittaa vahvasti ”vihamieliseen aikomukseen”.

– Tämä on testi liittokunnalle: miten se reagoi, jos esimerkiksi Venäjän sekaantuminen todetaan, Henri Vanhanen sanoo.

Presidenttiehdokas professori Alexander Stubb sanoo FT:ssa, että tapahtuneeseen kannattaa suhtautua rauhallisesti.

– Kukaan ei ole osoittanut sormella, mutta ruotsalaiset sitä eivät tehneet… Tällä tavoin Venäjä tökkii saadakseen sinut reagoimaan, Alexander Stubb sanoo Financial Timesissa.

– He tulevat jatkamaan tätä. Meidän pitää olla viileitä, rauhallisia ja maltillisia (cool, calm and collected).