Fennovoima irtisanoo lähes kaikki työntekijänsä

Fennovoima ilmoittaa irtisanovansa lähes koko henkilöstönsä. 21.6. päättyneiden muutosneuvotteluiden tuloksena Fennovoima supistaa toimintojaan voimakkaasti. Henkilöstövähennykset toteutetaan vielä tämän vuoden aikana.

Ennen henkilöstövähennyksiä Fennovoimalla on 356 työntekijää. Vuoden 2023 alussa yhtiön palveluksessa on alle 10 työntekijää.

Fennovoima tiedotti peruvansa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen 24.5.2022. Tätä ennen yhtiö päätti voimalaitosta koskevan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa johtuen hankkeen viiveistä ja laitostoimittajan kyvyttömyydestä toimittaa laitos sekä laitostoimittajan kyvyttömyydestä lieventää Ukrainan sodan aiheuttamia riskejä. Fennovoima on purkanut myös polttoainetoimitussopimuksen Rosatomin tytäryhtiö TVEL:in kanssa.

– Me kaikki tulimme Fennovoimalle toteuttamaan Hanhikivi 1 -projektin ja rakentamaan ydinvoimalan Suomen yleisen edun vuoksi. Se, että jouduimme lopettamaan projektin, oli vääjäämätöntä ja tiedän, että tällä päätöksellä on vaikutuksia meihin kaikkiin. Me kaikki tunnemme surua ja murhetta projektin päättymisestä. Haluan kiittää kaikkia Fennovoimalaisia heidän sitoutumisestaan ja ammattimaisesta asenteestaan. Uskon ja toivon, että te kaikki tulette onnistumaan uusien haasteiden löytämisessä, sanoo toimitusjohtaja Joachim Specht tiedotteessa.

Vuonna 2023 Fennovoima keskittyy ylläpitämään Hanhikivi 1 -työmaata sekä valmistautuu todennäköisiin juridisiin prosesseihin liittyen hankkeen päättämiseen laitostoimittajan kanssa.