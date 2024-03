F-35:llä on nyt kyky käyttää ydinasetta

Yhdysvaltain puolustusministeriön Joint Program Officen tiedottaja Russ Goemaere ilmoitti Breaking Defensen haastattelussa, että Lockheed Martin F-35 -hävittäjä on operatiivisesti sertifioitu käyttämään B61-12-ydinpommia. Sertifiointi valmistui 12. lokakuuta.

Kykyä ei lisätä kaikkiin koneisiin, vaan vain tiettyihin Yhdysvaltain ilmavoimien F-35A-hävittäjiin, jotka pystyvät sen jälkeen käyttämään sekä tavanomaisia että ydinaseita. Goemaeren mukaan Yhdysvaltojen salauskäytännöt kieltävät antamasta tietoa näistä koneista edes Nato- kumppaneille.

Viime vuonna Yhdysvalloilla oli noin 100 B61-ydinpommin vanhempaa versiota varastoituna Saksassa, Belgiassa, Italiassa ja Turkissa. Kuluvan vuoden puolustusbudjetti vihjaa, että ydinpommivarasto ollaan rakentamassa myös Britannian RAF Lakenheathin tukikohtaan vuoteen 2026 mennessä.

Pentagon on julkistanut myös hyväksynnän aloittaa F-35:n täyden tuotantonopeuden. Lockheed Martin on jo parhaimmillaan valmistanut jo 156 konetta vuodessa ja toimittanut asiakkailleen lähes 1 000 konetta, joten hyväksynnässä on kyse lähinnä muodollisuudesta.

Milestone C:ksi kutsuttu merkkipaalu on kuitenkin sikäli merkittävä, että se tarkoittaa operatiivisen testauksen valmistuneen. Yhteensä 64 skenaarion onnistunut läpivienti Joint Simulation Environment -simulaatioympäristössä viivästyi vuosia muun muassa simulaattorin teknisten ongelmien ja koronapandemian takia. Täysi tuotantonopeus piti alun perin saavuttaa jo viisi vuotta sitten.

Virtuaaliset taistelutestit saatiin päätökseen viime syyskuussa. Niiden tulokset olivat riittävän hyvät, jotta päätös tuotannon rajoitusten poistamisesta voitiin tehdä. Pentagon ei kuitenkaan edelleenkään ota vastaan uusia F-35-hävittäjiä ennen kuin valmistaja saa vietyä hyväksyttyyn päätökseen konetyypin uusimman Technology Refresh 3 -päivityksen koelennot. Niiden oli määrä päättyä viime vuonna, mutta uusimman julkaistun tiedon mukaan päivitys valmistuu kuluvan vuoden heinä-syyskuussa.