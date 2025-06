F-35 on pian Euroopan runsaslukuisin hävittäjä

Kauhava Airshow’ssa 14. kesäkuuta Lockheed Martinin mediatilaisuudessa esiintyneen, F-35:n asiakasvaatimuksista vastaavan johtajan Gary Northin mukaan Euroopassa on vuonna 2035 yli 700 F-35-hävittäjää. Yhtiöllä on Euroopasta F-35-tilauksia Suomen lisäksi Alankomailta, Belgialta, Britannialta, Italialta, Kreikalta, Puolalta, Romanialta, Saksalta, Sveitsiltä, Tanskalta ja Tšekiltä, yhteensä 372 konetta. Norja on ainoa maa, joka on saanut jo kaikki tilaamansa 52 konetta.

Näiden tilausten myötä F-35 nousee runsaslukuisimmaksi konetyypiksi Euroopassa. Tällä hetkellä konetyyppi on vielä kolmantena (195 konetta) Eurofighter Typhoonin (412 konetta) ja Lockheed Martin F-16:n (334 konetta) jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja varapresidentti JD Vancen retoriikasta huolimatta monen maan – kuten Belgian, Britannian, Italian ja Tanskan – odotetaan tekevän lisätilauksia F-35:stä lähikuukausina. Vaikka Portugal sulki konetyypin pois nykyisen F-16:n korvaajaehdokkaista, Lockheed Martin teki strategisen aiesopimuksen AED Cluster Portugal -teollisuusklusterin kanssa osallistumismahdollisuuksista F-35:n tuotantoon. Portugalin ilmavoimien johto on myös ilmoittanut, että F-35 on ainoa todellinen vaihtoehto.

Myös Espanjalle F-35 on poliittinen kuuma peruna, mutta käytännössä ainoa vaihtoehto ylläpitää lakisääteisiä kahden konetyypin hävittäjäilmavoimia. Myös ensi vuonna oman hävittäjähankinnan projektinsa aloittava Itävalta on osoittanut kiinnostusta konetyyppiin.

Aikanaan Yhdysvaltain Tyynenmeren ilmaoperaatioitakin johtanut kenraali evp. North painotti esityksessään monien samanlaisista koneista koostuvien ilmavoimien mahdollisuuksiin niin huoltaa kuin lentääkin toistensa koneita tarpeen niin vaatiessa. Se tarkoittaa nykyistä helpompaa hävittäjävoiman siirtämistä maasta toiseen, kun siellä ovat valmiina niin mekaanikot kuin varaosatkin, jotka pitää nykyään toimittaa aina erillisillä kuljetuksilla.

– Näin varmistetaan, että operatiivisesta näkökulmasta Naton voima säilyy pelotteena ketä tahansa vastustajaa vastaan, North totesi.

Tänä vuonna valmistuu 180 F-35-konetta. Suomesta yli 30 yhtiötä osallistuu koneen tuotantoon tulevina vuosina. Suomen ilmavoimat ottaa vastaan ensimmäisen F-35A-hävittäjänsä 16. joulukuuta 2025. Ensimmäiset koneet menevät Ebbingin tukikohtaan Fort Smithissä Arkansasissa, jossa koulutetaan suomalaiset lennonopettajat.

Suomeen ensimmäiset koneet saadaan vuonna 2027, ja viimeiset 64 tilatusta koneesta saapuvat Suomeen vuonna 2030. Kaikki Suomen koneet ovat TR-3 (Technical Refresh -3) Block 4 -konfiguraatiossa, jossa on nykyisiin koneisiin verrattuna uusi tietokone ja ohjaamonäyttö ja enemmän tallennustilaa sekä ohjelmisto, joka sisältää 75 uutta suorituskykyä. Konfiguraatioon kuuluva avoin tehtäväjärjestelmän arkkitehtuuri nopeuttaa uusien kykyjen nopean integroinnin, joka on Northin mukaan verrattavissa kännykkäsovellusten päivityksiin ilman pitkiä verifointiprosesseja. Päivityksiä myös välitetään usean toimittajan kautta, mikä helpottaa niiden saamista.