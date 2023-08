Ex-virkamies: Jevgeni Prigozhinin kohtalo on signaali koko Venäjän eliitille

– Ajattelin, että he varmasti pistävät hänet ulos. Ja niin he tekivät. Sellaisia asioita ei voi antaa anteeksi. Kaikki ymmärtävät, että vastaus maanpetokseen on peruuttamaton ja nopea. Se on signaali koko eliitille, sanoo entinen korkea Kremlin virkamies Financial Timesille.

Vladimir Putinin kannattajat saattoivat havaita Jevgeni Prigozhinin kuolemassa runollista oikeudenmukaisuutta, kun hänen Wagner-joukot ampuivat alas useita helikoptereita ja kuljetuskoneen marssiessaan kohti Moskovaa. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 13 venäläistä sotilasta.

– Tämä oli ilmeisesti määrätty. Miekalla elät, miekalla kuolet. Kahden kuukauden ajan oli täysin epäselvää, miksi hän matkusti ympäri maailmaa. . . Nyt he ovat likvidoineet hänet ja kaikki käy järkeen, sanoi Venäjän puolustusministeriöön läheinen henkilö sanoo FT:lle.

Putinin kokkina tunnettu Prigozhin muutti Wagner-ryhmänsä yhdeksi Venäjän vahvimmista taistelujoukoista, kunnes pitkään muhinut konflikti puolustusministeriön kanssa kiehui yli.

Prigozhin, joka kutsuttiin auttamaan laivan vakauttamisessa sen jälkeen, kun alkuperäinen hyökkäys Ukrainaan osoittautui nopeasti katastrofaaliseksi epäonnistumiseksi. Hän nousi de facto rinnakkaisten turvallisuusjoukkojen johtajaksi Putinin hyväksynnällä.

Prigozhin kokosi suuren armeijan, joka koostui enimmäkseen vapautetuista venäläisvangeista, kilpaili armeijan kanssa miehistä ja resursseista sekä julkaisi säännöllisesti kärkeviä kommentteja armeijan kenraaleista.

Jo ennen kapinaa oli joitain Prigozhinin liittolaisia, jotka pelkäsivät, ettei hänen meteorinen nousunsa kestäisi.

– Aluksi Putinin suvaitsevaisuus Prigozhinin hullunkurista käyttäytymistä kohtaan näytti olevan osa yritystä pitää Venäjän turvallisuuspalveluiden kilpailevat ryhmittymät kurissa. Mutta kapina osoitti, että Prigozhin lähti Putinin hallinnasta, sanoo Carnegie Russia Eurasia Centerin vanhempi tutkija Tatjana Stanovaja.

– Se oli Putinille erittäin epämiellyttävä yllätys, jopa shokki, hän sanoo FT:lle.

Tavattuaan Prigozhinin ja useita kymmeniä Wagner-taistelijoita Kremlissä heinäkuussa, Putin sanoi tarjonneensa palkkasotureille mahdollisuutta jatkaa taistelua Venäjän armeijassa. Prigozhin hylkäsi tarjouksen, eikä siirtoa koskaan tapahtunut.

– Tämä osoitti, että Putin halusi säilyttää Wagnerin ytimen heidän taistelukuntonsa ja geopoliittisen arvon vuoksi, Stanovaja sanoo.

– Mutta en nähnyt merkkejä siitä, että Prigozhin olisi säilyttänyt arvonsa Putinille. Tapaamisen tarkoitus oli todennäköisesti se, että Putin saattoi hiljaa vetää Wagnerin pois Prigozhinilta.

Kun Prigozhinin kulki ristiin Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja lensi Maliin asti, Moskovan eliitti ja länsimaiset turvallisuusviranomaiset alkoivat epäillä, että hänen aikansa olisi pian ohi.

– Luulin, että he käyttäisivät novitshokkia, sanoo toinen Kremlin entinen korkea virkamies viitaten hermomyrkkyyn, jota käytettiin Kremlin vastustajien, kuten entisen vakooja Sergei Skripalin ja korruption vastaisen aktivisti Aleksei Navalnyin myrkyttämiseen.

Sotapäällikön ilmeinen jääminen rankaisematta olisi vaikuttanut erityisen sopimattomalta sen jälkeen, kun Putin käynnisti puhdistuksen korkeita turvallisuusviranomaisia vastaan, mukaan lukien kenraali Sergei Surovikin, jonka tiedettiin tuntevan myötätuntoa Wagneria kohtaan sekä kovan linjan kannattajia, jotka syyttivät Venäjän johtajaa armeijan epäonnistumisista Ukrainassa, FT kirjoittaa.

Moskovan yhteiskunta- ja taloustieteiden korkeakoulun poliittisen filosofian johtaja Grigory Yudin sanoo, että ”kiistan sisäinen tutkinta on saatu päätökseen. Surovikin erotettiin, ja syylliset on teloitettu”.

– Heiltä kesti kaksi kuukautta sen tutkimiseen, tuomion antamiseen ja sen täytäntöönpanoon. Jos he olisivat päättäneet, että Surovikin oli osa juonta, hänkin olisi ollut koneessa, Yudin toteaa.