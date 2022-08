Ex-suurlähettiläs: Ruotsi on ollut hämmästyttävän naiivi

Kokenut ruotsalaisdiplomaatti Diana Janse arvostelee maansa harjoittamaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sanomalehti Dagens Nyheterille antamassaan haastattelussa poikkeuksellisen kovin sanakääntein.

Ruotsi on Jansen mukaan ollut aivan liian innokas puuttumaan kaukana oleviin konflikteihin, kun päähuomion olisi pitänyt kohdistua siihen, mitä tapahtuu lähialueilla.

– Millaisen roolin haluamme Ruotsille uudessa Euroopassa? Mitä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan merkitsee Euroopan voimatasapainolle? Mitä muuta Ruotsi haluaa kuin huudella aika ajoin feministisestä ulkopolitiikasta? Toivon todella, että ulkoministeriössä jotkut miettivät tätä asiaa, hän sanoo.

Janse on seurannut Ruotsia etäältä toimiessaan muun muassa maansa suurlähettiläänä Georgiassa, Syyriassa, Afganistanissa ja viimeksi Malissa. Havaintojensa perusteella hän ei ole tuntenut koti-ikävää.

– Ruotsalaisten naiivius hämmästyttää minua kerta toisensa jälkeen, hän toteaa.

Esimerkkinä hän mainitsee sen, miten helposti totalitaarisiin hallintoihin kytköksissä olevat yritykset voivat saada hallintaansa Ruotsin kannalta kriittisen tärkeää infrastruktuuria. Muun muassa Tukholman metron liikennöintiyhtiö ja useat tuulivoimalat ovat kiinalaisyritysten omistuksessa.

Vähältä myös piti, ettei strategisesti tärkeällä Gotlannin saarella sijaitsevan Sliten satama päätynyt venäläisyhtiön käsiin.

– Uskotaan lujasti, että koska Ruotsilla on niin hyvä maine maailmalla, kellään ei ole meitä kohtaan pahoja aikeita. Meidän on päästävä eroon tästä sinisilmäisestä käsityksestä.

Takana poikkeuksellinen ura

Janse kannattaa voimakkaasti Ruotsin Nato-jäsenyyttä, vaatii puolustusmenojen välitöntä lisäämistä ja toivoo ulkopolitiikkaan nykyistä selkeämpää priorisointia liiallisen altruismin ja epämääräisyyden sijaan.

Kansainvälisiin tehtäviin hän on päätynyt jossain määrin epätavallista reittiä. Opiskeltuaan venäjää yliopistossa hänet valittiin puolustusvoimien tulkkikouluun, jolla on Ruotsissa myyttinen maine. Sen jälkeen hän on palvellut kriisinhallintaoperaatioissa Bosniassa, Ruotsin sotilastiedustelussa ja ulkoministeriössä.

– Olen aina etsinyt haasteita niin kaukaa omalta mukavuusalueeltani kuin mahdollista, hän sanoo.

Janse on parhaillaan virkavapaalla ulkoministeriöstä, sillä hän on syksyn valtiopäivävaaleissa maltillisen kokoomuksen ehdokkaana ja on viime keväästä lähtien johtanut Ruotsin Nato-jäsenyyttä edistävää toimistoa.

– Hänellä on ehdottomasti vahva tahto. Hän suhtautuu uteliaasti uusiin asioihin eikä pelkää haasteita, minkä hän on osoittanut eräissä maailman vaikeimmista paikoista, Ruotsin entinen pitkäaikainen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt toteaa Jansesta.