Ex-suurlähettiläs: Mikseivät venäläiset lomaile Valko-Venäjällä tai Syyriassa?

Euroopassa lomaileva Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul kertoo Twitterissä olevansa järkyttynyt venäläisturistien määrästä Espanjassa.

Hän näkee venäläisten Euroopan lomissa ristiriidan.

– Jos demokraattinen Eurooppa on niin kauhea ja rappeutunut kuin (Vladimir) Putin väittää, niin miksi täällä täällä on näin paljon (Venäjän) kansalaisia, McFaul pohtii tviitissään.

Ex-suurlähettiläs sanoo Putinin kokevan, että Venäjä on itse asiassa ”sodassa” puolustusliitto Naton kanssa. Siksi venäläisten matkailuinto Eurooppaan on hänen mukaansa hämmästyttävää.

– Venäläiset rakastavat lomailua Nato-maissa. Eikö olekin outoa? Miksi he eivät käy rentoutumassa Valko-Venäjällä, Iranissa tai Syyriassa, hän viittaa Venäjän ”ystävällisiksi” luokittelemiin maihin.

On vacation in Spain right now and am shocked by how many Russian tourists are here. If democratic Europe is so awful and decadent as Putin claims, why are so many of his citizens here? Why aren’t they vacationing in the Urals? Or Belarus?

— Michael McFaul (@McFaul) September 1, 2022